Prințul Harry, ros de gelozie! Reîntoarcerea la Hollywood îi clatină căsnicia cu Meghan Markle

Reîntoarcerea la viața de Hollywood pare să strice relația dintre prințul Harry și Meghan Markle. În urmă cu o săptămână, cei doi au mers la un concert caritabil din Santa Barbara, unde au fost înconjurați de staruri. Ducesa de Sussex a strălucit pe scenă, dar comportamentul fiului regelui Charles al III-lea a atras atenția. La scurtă vreme după aceea, un terapeut celebru acuză că Alteța Sa ar fi gelos pe succesul soției.

S-a văzut foarte clar faptul că Ducele se Sussex a fost puțin „panicat, confuz și stânjenit”, așa cum spune terapeuta. Evenimentul de la terenul de polo a lui Kevin Costner, în care Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres și mama și tatăl lui Katy Perry au venit lângă partenera lui l-a pus într-o postură dificilă.

De ce este gelos prințul Harry pe Meghan Markle

Potrivit spuselor unui terapeut care este expert în relații, prințul Harry nu ar fi foarte încântat că soția sa este populară la nivel global. Meghan Markle a reușit să fie faimoasă prin munca sa, prin castinguri și talent. Tatăl ei a fost producător și la serialul Familia Bandi și a încercat să-i dea un start, dar ea și-a câștigat un nume fără să fie copilul cuiva sau parte din familia regală.

În cadrul unui interviu pentru The Mirror, Sally Baker de la Working On The Body a dezvăluit că „este de înțeles că Harry s-ar putea lupta pe măsură ce soția sa Meghan câștigă mai multă faimă și influență decât el”, abordând inversarea rolurilor „tradiționale” de gen și modul în care acestea ar putea „contesta identitatea și stima de sine”.

„Se poate simți nesigur, gelos sau chiar amenințat de succesul ei. Cu toate acestea, cu auto-reflecție și maturitate, se poate adapta la dinamica în schimbare într-un mod sănătos”, a adăugat ea.

Secretul pentru ca Ducii de Sussex să nu-și distrugă relația

Terapeuta a spus că cheia este „să-și separe propriul ego de ecuație și să profite de dragostea și admirația lui pentru soția sa talentată”. Sally a adăugat faptul că realizările lui Meghan „nu îi diminuează talentele sau succesele” înainte de a sublinia că „există loc pentru amândoi să strălucească”.

Relația Prințului Harry (38 de ani) cu Meghan Markle (42 de ani) sunt împreună încă din anul 2016. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună doi copii, pe prințul Archie (4 ani) și pe prințesa Lilibet (3 ani), care sunt pe locurile 7, respectiv 8 la succesiunea la tron.

