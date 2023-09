Prințul Harry a plecat de acasă și s-a întors în Europa! Cârcotașii au avut o surpriză când au văzut cine-l însoțește

Zilele acestea, Prințul Harry a plecat în Europa pentru ediția de anul acesta a Jocurilor Invictus care au loc la Düsseldorf, Germania, pe care chiar el le-a lansat în anul 2014. Gurile rele n-au putut trece cu vederea faptul că Ducele de Sussex a mers singur și mulți s-au întrebat unde este Meghan Markle. Când au primit răspunsul, n-au mai avut niciun comentariu.

Jocuruke Invictus sunt patronate chiar de prinț și sunt dedicate militarilor răniți și bolnavi, veterani în serviciul militar. Nu este de mirare că a creat un astfel de concurs din moment ce chiar el a făcut armata și a fost la un pas de a-și pierde viața pe front. Dat fiind contextul, nu putea să piardă o asemenea ocazie.

Ducesa de Sussex era acasă, cu copiii, Archie și Lilibet, dar la doar câteva zile după soțul ei a aterizat, a venit și ea. Mai bine de 1.600 de participanți au aclamat venirea sa, iar Meghan Markle i-a bucurat cu povestea unei brățări. Nu este vorba despre orice bijuterie, ci despre una primită chiar de la echipa Canadei. Chiar dacă a purtat o rochie de doar 80 de dolari, dovedind, încă o dată, modestia sa, a atras toate privirile.

💬 For her arrival at the 2023 Invictus Games in Düsseldorf Meghan,The Duchess of Sussex : A chic black shirtdress by Banana Republic Factory, cinched at the waist with a braided belt, and accented with her Cartier Love bracelet and Tank watch.#PrinceHarry #MeghanMarkle #IG23 pic.twitter.com/rsFAt3URSf

— MimiRoche (@Mimicinque) September 12, 2023