Legiştii au stabilit cauza morţii bărbatului din Vatra Dornei, imobilizat de jandarmi cu spay lacrimogen

Ioan Csapai (55 de ani), bărbatul din Vatra Dornei imobilizat cu spay lacrimogen, s-a tins din viață vineri, pe 19 iulie. Marți a și fost înmormântat, iar fratele lui este revoltat de cele întâmplate.

„Chiar dacă ar fi fost pedofil, tot nu trebuia omorât. Nu am nevoie de despăgubiri. Vreau să plătească cei vinovaţi. Am văzut înregistarea video, am văzut cum au acţionat jandarmii”, a fratele lui Ioan Csapi portrivit adevarul.ro.

Între timp, familia victimei a primit certificatul constatator al decesului, în urma necropsiei făcută la Suceava. În documentul medical sunt precizate trei cauze care au dus la moartea lui Ioan Csapai. În dreptul literei a, la „boala sau starea morbidă care a provocat direct decesul” este trecută „insuficienţă cardio – respiratorie acută”. La litera b, cauze antecedente: „peritonită generalizată”, şi la litera c, starea morbidă iniţială – „Intarct enteromezenteric total”. Cerficiatul a fost semnat de medicul legist Lăcrămioara Bălan.

Bărbatul își pierduse cunoștința după ce s-a opus încătușării, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen.