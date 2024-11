Superstarul John Newman va concerta în București, pe 8 martie 2025, la primul mare festival care va avea loc anul viitor în România. Artistul britanic a fost confirmat în line-up-ul Citymagia, festivalul care se va desfășura la Hala Laminor din Capitală.

Organizatorii Citymagia au anunțat că evenimentul, care se va suprapune Zilei Internaționale a Femeii, nu este doar un festival, ci o sărbătoare dedicată tuturor celor care iubesc muzica, dansul și bucuria de a fi împreună. De la jocuri de lumini impresionante, până la zone tematice și decoruri spectaculoase, fiecare colț al locației este gândit pentru a crea momente magice.

„Citymagia este mai mult decât un festival – este o poveste pe care o vei trăi cu fiecare piesă cântată, cu fiecare spectacol de lumină și cu fiecare moment petrecut alături de cei dragi. Am pregătit o seară memorabilă, pentru toți cei care ni se alătură!”, spun organizatorii.

Cine sunt artiștii confirmați la CityMagia

Pe scena Citymagia, vor urca cunoscuți artiști internaționali și autohtoni:

• John Newman: britanicul a devenit faimos pentru hituri precum „Love Me Again” și „Come and Get It”

• Willy William: artist francez celebru pentru piese ca „Mi Gente” și vibe-urile exotice pe care le transmite

• Smiley: va anima scena cu piesele sale pline de optimism și energie

• DJ Andi Moisescu: o surpriză specială în line-up, cu un DJ set care va ridica publicul în picioare

• DJ Aqila: un adevărat entertainer, creator de show-uri explozive și producător muzical, cu o experiență de peste 23 ani în domeniul muzical. Dj de renume în cluburi din Ibiza, precum Pacha, Amnesia, Ushuaia sau Privilege.

Hala Laminor va deveni, astfel, centrul distracției, cu zone de relaxare, decoruri spectaculoase și puncte de alimentație diversificate, într-un eveniment care propune o experiență multisenzorială și care aduce împreună muzica, arta și bucuria de a sărbători viața.