S-a declanșat nebunia pe Netflix România. Serialul așteptat cu disperare de fani este pe platforma de streaming

Este nebunie pe celebra platformă Netflix! Serialul mult așteptat de o țară întreagă a apărut în cunoscuta aplicație. Este vorba despre Berlin, producția ce se anunță a fi un adevărat fenomen. Are o strânsă legătură cu La Casa del Papel – Fabrica de Bani, care s-a dovedit a fi un succes colosal în toată lumea.

Serialul mult așteptat de o țară întreagă este disponibil pe Netflix. Berlin vine pe cunoscuta platformă de streaming după succesul colosal avut în întreaga lume de producția La Casa del Papel. Foarte mulți români, fani ai serialului din Spania, așteaptau cu sufletul la gură să apară Berlin. A avut premiera mondială pe data de 29 decembrie 2023 și deja se anunță a fi un mare succes. Spinoff-ul La Casa del Papel a fost realizat în 146 de locații de filmare, cu 287 de decoruri, 65 de actori și actrițe, peste 1400 de figuranți. A apărut pe micile ecrane după nouă luni de filmări intense.

Ce actori cunoscuți joacă în Berlin

Serialul a fost filmat în diverse locații din Paris, Madrid, Almería, León, Ávila, Segovia și Toledo. Producția urmărește un jaf aproape perfect al celebrului Berlin, interpretat de actorul Pedro Alonso. Alături de el este o întreagă echipă de „hoți”, alcătuită din: Michelle Jenner (Isabel), care o interpretează pe Keila; Tristán Ulloa (Fariña), care joacă rolul lui Damián, un profesor filantrop și loial lui Berlin; Begoña Vargas (Welcome to Eden), în rolul lui Cameron; Julio Peña Fernández (Through My Window), care intră în rolul lui Roi; Joel Sánchez îl joacă pe Bruce.

Nelipsite sunt și Itziar Ituño (La Casa de Papel) și Najwa Nimri (La Casa de Papel) care revin la rolurile polițistelor Raquel Murillo și, respectiv, Alicia Sierra. Acestea fac senzație în producția Casa del Papel

Serialul are opt episoade care sunt create de Álex Pina (La Casa de Papel, Sky Rojo) și Esther Martínez Lobato (La Casa de Papel, Sky Rojo). Scenariul este scris de Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva și Lorena G. Maldonado. Serialul fenomen este regizat de Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo) și Geoffrey Cowper (Day Release).