S-a descoperit o nouă planetă care poate susţine viaţa umană. Este foarte aproape de Terra

În urma ultimelor descoperiri făcute, omenirea ar putea fi cu un pas mai aproape de a deveni o specie multiplanetară. Recent, oamenii de știință au descoperit o nouă planetă ce are potențialul de a susține viața umană. Descoperirea inedită a fost prezentată în studiul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Planeta ce are potențial de a susține viața umană se numește Gliese 12 b și este acum analizată intens.

Planeta numită Gliese 12 b a fost descoperită de o echipă internațională de oameni de știință, care folosește Satelitul de cercetare exoplanetă în tranziție (TESS) al NASA. Aceasta este doar puțin mai mică decât Pământul și este situată la doar 40 de ani lumină distanță, spun specialiștii care se artă încrezători. Ce se știe pentru moment despre noua planetă?

S-a descoperit o nouă planetă care ar putea susţine viaţa umană

Descoperirea noii plante i-a încântat pe oamenii de știință, care acum pregătesc multe studii pentru a vedea dacă într-adevăr aceasta ar putea susține viața umană. Michael McElwain, astrofizician de cercetare la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA și co- autorul studiului, spune că Gliese 12 b este una dintre „puținele planete temperate similare Pământului, care sunt suficient de aproape de noi și îndeplinesc alte criterii necesare pentru acest tip de studiu”.

Planeta descoperită se mândrește cu o temperatură medie estimată a suprafeței de 107 grade F, cu doar 50 de grade mai caldă decât cea a Pământului. Aceasta este cea mai scăzută temperatură estimată dintre cele aproximativ 5.000 de exoplanete – planete din afara sistemului nostru solar – care au fost descoperite până în prezent.

Descoperirea oamenilor de știință face din Gliese 12b „cea mai apropiată, în tranzit, temperat, lume de dimensiunea Pământului până în prezent”. Pentru a determina dacă Gliese 12 b este locuibilă, cercetătorii vor trebui să afle dacă are o atmosferă asemănătoare Pământului, care i-ar putea permite să adăpostească apă la suprafața sa – ingredientul cheie al vieții.

„Atmosferele captează căldura și – în funcție de tip – pot modifica substanțial temperatura reală a suprafeței”, a spus Shishir Dholakia, doctorand la Centrul de Astrofizică de la Universitatea din Queensland de Sud din Australia, care a ajutat la conducerea cercetării.

Echipa care a făcut descoperirea a comparat planeta cu Venus, cele două fiind de dimensiuni similare, însă studiile arată până acum că Gliese 12b ar putea fi puțin mai ospitalieră. Distanța dintre Gliese 12 b și steaua sa pitică roșie este de doar 7% din distanța dintre Pământ și Soare, ceea ce înseamnă că primește de 1,6 ori mai multă energie de la steaua sa decât primește Pământul de la Soare și aproximativ 85% din ceea ce primește Venus.

„Din moment ce Gliese 12 b se află între cantitatea de lumină pe care Pământul și Venus o primesc de la soare, va fi valoroasă pentru a reduce decalajul dintre aceste două planete din sistemul nostru solar”, a spus Shishir Dholakia, doctorand la Centrul de Astrofizică de la Universitatea din Queensland de Sud din Australia, care a ajutat la conducerea cercetării.

