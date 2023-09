S-a despărțit Dana Roba de iubitul său, Beni? Ce a postat pe rețelele de socializare fosta dansatoare a lui Nicolae Guță

Dana Roba ar putea fi autoarea unei cărți de succes. Povestea de viață a make-up artistei din Timișoara a îngrozi o țară întreagă, însă, când nici ea nu mai spera, soarele a ieșit din nou pe strada ei. Fosta dansatoarea a lui Nicolae Guță a deci să nu se mai ascundă și a clarificat lucrurile în ceea ce privește relația cu Beniamin.

După perioada de cumpănă prin care a trecut în urmă cu mai multe luni, atunci când propriul soț a încercat să o omoare, Dana Roba nu a încetat nicio clipă să lupte pentru fericirea ei. La trei luni de când medicii îi acordau șanse minime de supraviețuire (Vezi AICI imagini), femeia și-a găsit liniște lângă Beniamin, bărbatul alături de care a simțit cu adevărat că este iubită. I-a fost alături în cele mai grele clipe, încă de când era imobilizată pe patul de spital, când se afla în comă și cu mâinile în gips până la coate, cel care a ajutat-o necondiționat și cel care acum o iubește și o respectă. În ultima perioadă, zvonurile cum că Dana Roba și Beni nu mai formează un cuplu s-au amplificat, informație ce a fost clarificată chiar de make-up artistă.

Ce a spus Dana Roba despre despărțirea de Beniamin

Dana Roba susține că atât ea, cât și iubitul ei sunt doi oameni maturi și asumați care știu ce își doresc de la viață. Cât despre o posibilă ruptură în cuplu, make-up artista le-a transmis internauților că nu se pune problema de așa ceva.

”Nu m-am despărțit de Beni, nici nu intră în discuție așa ceva. Suntem doi oameni maturi și asumați până la capăt. Ne iubim foarte mult, și ne dorim ca DUMENZEU să fie cu noi în continuare. Beni este bărbatul care a stat lângă mine atunci când am trecut prin valul umbrei morți. Când nu aveam păr pe cap, și eram distrusă. Cu mâinile în gips până la coate, el îmi dădea să mănânc. Ba mai mult de atât, în fiecare zi îmi spunea: Ești frumoasă, voi rămâne lângă tine orice s-ar întâmpla.”, este mesajul pe care Dana Roba l-a postat pe Instagram.

Dana Roba și Beni s-au cunoscut și au fost împreună cu mulți ani în urmă, pe vremea când make-up artista avea 21 de ani, însă destinul a avut alte planuri pentru ei. Anii au trecut, amândoi și-au întemeiat separat o familie, iar 14 ani mai târziu s-au revăzut.

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare (..) Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase sa o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea”, a scris Beniamin, pe Facebook.

