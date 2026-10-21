„S-a rupt lanțul de iubire”, dar a început războiul banilor! Georgiana Lobonț, în mijlocul unui scandal cu fanii. Artista a ajuns la tribunal!

Scandal de proporții în jurul Georgianei Lobonț! Artista a ajuns în mijlocul unui adevărat război după anularea unui turneu care trebuia să adune sute de spectatori în mai multe orașe din țară. Oamenii au rămas cu biletele cumpărate și au început să-și ceară banii înapoi, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Numele cântăreței a fost asociat cu scandalul financiar, iar aceasta a decis să ceară ajutorul judecătorilor. CANCAN.RO are detalii din dosarul care scoate la iveală culisele conflictului!

Povestea a început în februarie 2026, când Georgiana Lobonț urma să participe la turneul „S-a rupt lanțul de iubire”, cu spectacole programate în mai multe orașe din țară. Numai că planurile au fost date peste cap chiar înainte de primul concert.

Toate evenimentele au fost anulate, iar spectatorii care își cumpăraseră bilete au rămas cu buza umflată.

Potrivit documentelor depuse în instanță, organizatorul MCA Consulting Finance SRL ar fi decis, pe 9 februarie 2026, că proiectul nu mai era sustenabil financiar. Cel puțin aceasta este varianta prezentată de cântăreața Georgiana Lobonț, care susține că anularea concertelor nu a avut nicio legătură cu ea.

Problemele nu s-au oprit însă aici. O parte dintre spectatorii care plătiseră biletele au început să reclame că nu își primiseră banii înapoi. Situația a degenerat după ce platforma Ticketstore ar fi publicat și transmis către cumpărătorii de bilete mesaje prin care responsabilitatea pentru blocajul financiar era pusă în legătură cu artista.

„Ne duceți cu preșul!” Fanii și-au pierdut răbdarea

Unul dintre mesajele prezentate de Georgiana Lobonț în instanță conținea următoarea afirmație:

„Organizatorul (S.C. MCA CONSULTING FINANCE S.R.L.) nu a returnat încasările, se pare că blocajul este datorat doamnei Lobonț, care a încasat de la organizator.”

Artista susține că aceste informații sunt false! Mai exact, spune că nu a primit bani de la organizator, nu a decis anularea spectacolelor și nici nu avea un contract direct cu firma respectivă. Colaborarea sa artistică urma să se desfășoare prin intermediul altei societăți.

Cu toate acestea, numele ei ar fi ajuns să fie asociat cu banii pe care spectatorii încercau să îi recupereze.

Din documentele depuse la dosar reiese că Georgiana Lobonț ar fi început să primească mesaje tot mai vehemente de la spectatori. Unii îi cereau explicații, alții voiau pur și simplu banii înapoi, iar un cumpărător susținea că are de recuperat nu mai puțin de 1.290 de lei.

„De ce dați vina unii pe alții..ne duceți cu preșul..minciuni după minciuni”, se arată într-unul dintre mesajele reproduse în actele instanței.

Un alt spectator amenința că va apela la televiziuni dacă nu își va recupera suma plătită.

Pentru cântăreață, scandalul nu ar fi reprezentat doar un schimb neplăcut de mesaje. Aceasta susține că reputația sa a avut serios de suferit și că oamenii care până atunci o admirau au început să o privească drept responsabilă pentru această situație.

Artista a cerut ajutorul judecătorilor

După ce ar fi încercat să rezolve problema prin notificări transmise firmei, Georgiana Lobonț a apelat la instanță.

Artista a chemat în judecată societatea care operează platforma Ticketstore și a cerut, printr-o ordonanță președințială, ca firma să nu mai transmită mesaje sau afirmații care sugerează că ea ar avea vreo responsabilitate pentru anularea concertelor ori pentru nerestituirea banilor.

Mai mult, aceasta a solicitat ca interdicția să rămână în vigoare până la soluționarea definitivă a unui alt proces, deschis în legătură cu același conflict.

În cererea sa, cântăreața a susținut că ”imaginea unui artist se construiește în ani de muncă”, dar poate fi afectată într-un timp foarte scurt de acuzații răspândite în spațiul public.

Procesul a ajuns pe masa Judecătoriei Cornetu, însă magistrații nu au analizat dacă acuzațiile Georgianei Lobonț sunt sau nu întemeiate.

Prin hotărârea din 9 iulie 2026, instanța a stabilit că nu are competența materială de a soluționa cererea și a decis trimiterea dosarului la Tribunalul Ilfov.

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