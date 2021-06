S-a rupt lanțul de prietenie?! Zanni și Sebastian Chitoșcă, acuzații unul la adresa celuilalt „Ești șef pe scuze! Ești cel mai plângăcios!”

Competiția Survivor România se apropie de final iar asta încinge spiritele chiar și între cei mai apropiați concurenți. Zanni și Sebastian Chitoșcă au fost protagoniștii ultimului „scandal” din Dominicană. Cei doi și-au aruncat câteva acuzații acide și au dat cărțile pe față.

Se pare că tensiunea își spune cuvântul pe ultima sută de metri la Survivor România. Toți sunt obosiți, nervoși și epuizați, iar presiunea finalei naște câteva controverse chiar între cei mai apropiați. Zanni și Sebastian Chitoșcă și-au dat frâu liber și au lansat o serie de acuzații unul la adresa celuilalt.

Sebastian Chitoșcă: Fratele meu Zanni, sincer, la cald este cel mai plângăcios.

Zanni îl imită pe Sebastian Chitoșcă: Zannidache, vorbești de scuze, ești șef pe scuze! Ești cel mai plângăcios!

Zanni, către Sebi: Nu vreau să zic, dar mie mi se pare că tu ești șeful la scuze.

Albert Oprea: Oameni foarte votați, iubiți de public și trebuie să ne asigurăm. Primul care m-a întrebat a fost Sebastian, dacă se plânge Zanni și i-am zis că da, se plânge.

Zanni: Ai spus că sunt plângăcios, că îmi caut scuze mereu, asta ai spus.

Sebastian Chitoșcă: Lasă-mă! Nu te victimiza așa, vere!

Zanni, favoritul publicului

În cadrul ultimului consiliu, Zanni a ieșit favoritul publicului. După ce a aflat rezultatul votului, Zanni s-a declarat ușurat. Faimosul a mărturisit că în ultimele săptămâni s-a simțit deznădăjduit și a crezut că telespectatorii nu mai vibrează pe aceeași undă cu el. Faimosul le-a mulțumit tuturor celor ce îl susțin și le-a promis că nu se va schimba și va lupta până la capăt.

„Am avut palpitații de două săptămâni încoace, am simțit că sunt într-un tren care deraiază și mă întrebam de ce deraiază trenul că nu am greșit cu nimic. Îl contrazic pe Sebi, care a zis că dacă mă accepți bine, dacă nu, nu. Eu de la începutul competiției am intrat cu principii mele, caracterul meu, personalitatea mea și am renunțat la ignoranță. Asta am știut mereu să nu mai fiu în viață ignorant și din primele momente când am greșit ceva mi-am asumat de fiecare dată.

Am învățat din greșeli, am învățat de la toți cei din jurul meu și eu nu am schimbat nimic de la începutul competiției.”, a spus Zanni.

