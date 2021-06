Cosmin Stanciu, diagnostic delicat după eliminarea de la Survivor România! Sportivul are o legătură specială cu Zanni: “Știa ce am numai când se uita la mine”

Cosmin Stanciu a primit un diagnostic delicat după ce a fost eliminat de la “Survivor România”. Întors în România, fostul concurent al competiției de la Kanal D a oferit un interviu impresionant despre problemele medicale cu care se confruntă, dar și despre legătura specială pe care o are cu Zanni. Sportiv de performanță, Cosmin Stanciu se poate mândri cu mai multe medalii pe care le-a câștigat în cadrul competițiilor internaționale de karate.

Cosmin Stanciu: “Riscul de a mă întoarce cu un plămân infectat”

Invitat la “Ștafeta Mixtă”, Cosmin Stanciu a dezvăluit că a plâns după ce a ajuns la un spital din Republica Dominicană, fiind conștient că nu mai poate face nimic ca să continue competiția, care i-a schimbat viața. El a suferit enorm din cauza problemelor pe care le are la unul dintre plămâni, motiv pentru care nu mai era eficient la probe. În perioada următoare își va face investigații medicale.

“Acolo eram foarte slăbiți și eram convinși că la un moment dat poate să cedeze. Îmi doream să ajung în finală. Cred că aș fi fost unul dintre finaliști. În momentul în care mi s-a spus de către medic că nu e bine, că nu mai pot intra în competiție, eu voiam sa intru, dar eram conștient că nu e bine ce fac.

O parte din mine a rămas acolo, am fost foarte trist. Am plâns când eram în spital, de ciudă și de supărare că nu puteam să fac nimic să continui. Riscul de a mă întoarce cu un plămân infectat în camp, orice bacterie mică mă putea afecta mult mai rău.

Acolo nici nu mi-am dat seama, poate în ultima lună. Ce însemna pregătire fizică și traseu, nu aveam probleme, dar în ultima lună simțeam că nu pot să dau 100%, dar eu am zis că e de la oboseală. Nu respiram cum trebuie și până la urmă s-a declanșat”, a declarat bărbatul de 33 de ani în cadrul emisiunii de pe Facebook.

Cosmin Stanciu, despre legătura specială cu Zanni

Experiența petrecută în jungla din Republica Dominicană l-a ajutat pe Cosmin Stanciu să își câștige un prieten pe viață: cântărețul Zanni! Antrenorul de arte marțiale l-a descris la superlativ pe charismaticul concurent aflat în echipa “Faimoșii”.

“Eu știu povestea de viață a lui Zanni foarte bine. Este omul cu care am stat 24/24. Este ca un frate pentru mine, este un om pe care îl iubesc. El nu și-a expus niciodată povestea de viață, așa cum au făcut-o alții. El știe ce să spună, cum să spună, când să spună. Sunt omul în care avea cea mai mare încredere acolo, mă cunoștea cel mai bine. Știa ce am numai când se uita la mine”, a mărturisit sportivul despre Zannidache Hubert Edmond tot în cadrul interviului oferit la “Ștafeta Mixtă”.

Despre cel mai bun adversar pe care l-a avut la “Survivor România”, Cosmin Stanciu a precizat că acesta a fost Marius Crăciun, aflat în echipa “Războinici”.

“Cel mai puternic adversar a fost Marius Crăciun. Spun asta din punct de vedere al calităților fizice, pentru că la final nici eu nu excelam. E omul pe care eu îl vedeam cel mai bun din competiție. Era un adversar de temut”, a mai spus fostul concurent al show-ului difuzat la Kanal D.

Cosmin Stanciu, mărturisiri despre iubită

Sportivul a plecat la filmările pentru “Survivor România” la două luni după ce își începuse povestea cu o tânără pe care o cheamă Laura. Și, până s-a întors în țară din Republica Dominicană, ea i-a lipsit enorm.

“Din păcate, pe Laura (n.r.: iubita lui) am sunat-o când eram în aeroport. A fost totul brusc. Nu am apucat să merg la Cluj, ea nu a avut cum să vină aici pentru că lucrează. S-a bucurat foarte mult că am venit acasă și abia așteaptă să merg la Cluj. În momentul în care am sunat-o, i-am explicat ce s-a întâmplat”, a mai declarat Cosmin Stanciu în platoul WOWbiz.ro.

Cosmin Stanciu este deținătorul mai multor medalii în competiții internaționale de karate: multiplu campion național, câștigătorul a două titluri de campion balcanic WUKF, a șapte titluri de campion european WUKF și a 6 titluri de campion mondial WUKF. El practică acest sport, karate, de la vârsta de șapte ani și, din dorința de a da mai departe ceea ce a învățat, îi inițiază și pe alți copii și adolescenți în acest sport atât de complex, la C.S. Politehnica Cluj-Napoca, formând o nouă serie de viitori campioni.

În prezent, fostul concurent de la “Survivor România” 2021 este antrenor și preparator fizic la CBS Fitness Corner Cluj.

