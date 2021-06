Zanni a izbucnit în plans atunci când Cosmin Stanciu a anunțat că se retrage de la Survivor, moment în care a ținut un emoționant discurs. Dedicat lui Zanni. Omar avea să dea detalii despre momentul în care Faimosului i-au dat lacrimile.

Cosmin Stanciu avea să plece din Republica Dominicană, după ce medicii nu i-au dat avizul. El se confruntă cu o problemă la unul dintre plămâni. Ce i-a transmis Cosmin lui Zanni înainte de a pleca din competiția Survivor România? „Zannidache, mi-a făcut șederea aici mai ușoară. Dacă el ieșea mai repede din competiție, pentru mine nu ar fi fost Survivor așa ușor.

E omul cu care am vorbit despre orice, e omul cu care am împărțit orice, am avut grijă unul de celălalt. A învățat să mă cunoască fără să spună prea multe. Când mă vedea că sunt gândit la oamenii de acasă nu încerca să mă streseze. Mă întreba dacă sunt bine și știa exact despre ce e vorba. Este omul care de fiecare data când nu era sigur de ce a spus și mă întreba dacă a fost bine ce a spus.

Am fost unul în mintea celuilalt de la început. Gândim la fel, faptul că ne exprimăm diferit, dar eu îl văd pe Zanni ce o să fie în viitor. Știu ce își dorește să facă și știu că are cel mai mare suflet din show-ul ăsta. Cred că știu totul despre el. Zanni este fratele meu, un prieten adevărat. E fratele meu mai mic și îl iubesc pentru cum este”, a spus Cosmin Stanciu.

Zanni a izbucnit în plâns, la Survivor! Ce i-a spus Cosmin, înainte de a părăsi competiția

Omar, bun prieten al lui Zanni, avea să povestească la Teo Show momentul, dar și detalii: nu l-a văzut pe Zanni niciodată așa de afectat. „Zanni era tare trist. E prima oara când văd imginile astea. Se vede că e distrus și sunt foarte uimit să văd cât de tare s-a atașat el de un om. El e mai pe atac, mai pe tactică, dar pare că sentimentele l-au luat cu totul. E cumva a doua lovitură, ca el a ținut și la Ana și a plecat. Acum pleacă și Cosmin. Mi-aș dori foarte tare să vorbesc cu el acum. Să-i dau un impuls”, a declarat Omar.

Sursa foto: Instagram