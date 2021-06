Răsturnare de situație la Survivor România! Ștefan Ciuculescu a fost eliminat din competiție. Ce i-a spus Elenei Marin înainte de a pleca

Finalul de săptămână de la Survivor România a dus încă o eliminare. Ștefan Ciuculescu prăsește competiția din Dominicană, iar Faimoșii rămân în trei oameni. Înainte de a pleca, fotbalistul a avut o schimbare radicală de atitudine față de Elena Marin.

În această săptămână, Zanni a ieșit favoritul publicului, iar votul său a mers către Ștefan, fapt ce i-a adus acestuia eliminarea. Fostul fotbalist de la Rapid a declarat că se aștepta la acest rezultat și s-a arătat mulțumit de tot ce a realizat până acum în cadrul competiției.

„Așa cum am spus în urma voturilor, mă așteptam. Îmi pare rău că părăsesc competiția acum că se apropie de final, dar toți avem o ață pe care trebuie să mergem, iar ața mea la Survivor s-a terminat aici, în această seară.

Sincer vă spun că nu-mi pare rău că am intrat în această competiție, că am fost așa cum am fost cu bune și cu rele. Mă bucur că am avut ocazia să cunosc aceste șapte persoane, cu care chiar dacă am avut conflicte… este o vorbă: ce se întâmplă în Las Vegas, rămâne în La Vegas, iar pentru mine tot ce s-a întâmplat la Survivor, rămâne la Survivor. Toți cei șapte îmi vor rămâne în continuare prieteni.”, a declarat Ștefan după aflarea rezultatului.

Ștefan Ciuculescu, schimbare radicală de atitudine

Ultimele zile din competiția Survivor România au fost marcate de un puternic conflict dintre Ștefan Ciuculescu și Elena Marin. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, însă la final pare că Ștefan a revenit la sentimente mai bune.

Fostul fotbalist a avut o schimbare radicală de atitudine la adresa Elenei. Iar dacă zilele trecute îi spune că nu mai are ce căuta în competiție, acum a declarat că o vede câștigătoare.

„Nu pot decât să fiu mândru că am făcut parte din cei opt. Este o onoare pentru că am luptat în Dominicană, mă bucur că am avut ocazia să fiu comentat de dvs. Le doresc celor șapte baftă și sunt bucuros că am avut ocazia să dorm cu voi în baracă și că am împărțit același camp.

Elenuș, ce-mi doresc de la tine e să te văd în finală și mai lasă gloanțele să treacă pe lângă tine, nu te mai înfige în ele”, a spus Ștefan Ciuculescu înainte de a pleca.

Sursa foto: Instagram