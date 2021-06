Scandal de proporții la Survivor România! Maria sare în apărarea Elenei Marin. „Ești bădăran, țipi la ea în halul ăsta și fără niciun motiv”

S-au încins din nou spiritele în competiția Survivor România. Finala se apropie, iar concurenții simt din plin asta, așa că toate armele au fost scoase la înaintare. Elena Marin și Ștefan Ciuculescu au fost protagoniștii unui scandal de proporții, ce i-a antrenat și pe ceilalți concurenți.

Ștefan Ciuculescu a pus-o la zis pe Elena Marin. Acesta i-a reproșat coregrafei că se victimizează, că nu înțelege motivele pentru care s-a distanțat de el și că este destul de slabă pe traseu, ne mai aducând niciun punct. În conflictul dintre cei doi au fost antrenați și alți concurenți. În timp ce Zanni și Sebastian îl susțin pe Ștefan, în apărarea Elenei Marin a sărit Maria.

„Nu se victimizează. Când pierd un punct și eu plâng. Nu ești femeie și nu ai cum să te pui în locul unei femei să știi ce simte. Ești bădăran în momentul ăsta, țipi la ea în halul ăsta și fără niciun motiv. Ești bădăran și ăsta e adevărul și o să vadă și lumea de acasă cum ești. Te simți acum vizat și știi că o să ieși afară și asta e problema ta și încerci să faci ceartă”, i-a spus Maria Chițu lui Ștefan Ciuculescu.

Elena Marin, cursa pentru eliminare

Faimoșii au pierdut primul duel pentru imunitate, așa că au fost nevoiți să facă nominalizări. Elena Marin a fost votată în unanimitate de către colegii săi. Faimoasa a intrat în cursa spre eliminare și speră ca publicul să o susțină, așa cum a făcut-o și până acum.

„Cred că mă așteptam. Îmi pare rău că dezamăgesc. Zanni a spus la un moment dat că nu am venit să lupt, dar eu asta am făcut. Aș vrea să-l contrazic și să spun că am venit aici să lupt până la capăt. Mereu am spus că am venit aici singuri și plecăm singuri. Chiar dacă am o perioadă mai proastă, îmi doresc să lupt, îmi doresc să-mi revin, să ajung până la capăt și să-mi îndeplinesc visul. Publicul este cel care decide și Dumnezeu. Atâta timp cât va mai fi să stau în această competiției, voi da tot ce pot”, a spus Elena Marin după ce a fost nominalizată.

