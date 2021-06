Zanni, favoritul publicului la Survivor România! „Am simțit că sunt într-un tren care deraiază și mă întrebam de ce”

Zanni a reurcat în topul preferințelor publicului, iar în această săptămână a ieșit din nou favoritul publicului. Artistul a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au votat și au înțeles modul în care a acționat de-a lungul competiției.

După ce a aflat rezultatul votului, Zanni s-a declarat ușurat. Faimosul a mărturisit că în ultimele săptămâni s-a simțit deznădăjduit și a crezut că telespectatorii nu mai vibrează pe aceeași undă cu el. Faimosul le-a mulțumit tuturor celor ce îl susțin și le-a promis că nu se va schimba și va lupta până la capăt. (CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE LA SURVIVOR ROMÂNIA! ȘTEFAN CIUCULESCU A FOST ELIMINAT DIN COMPETIȚIE. CE I-A SPUS ELENEI MARIN ÎNAINTE DE A PLECA)

„Am avut palpitații de două săptămâni încoace, am simțit că sunt într-un tren care deraiază și mă întrebam de ce deraiază trenul că nu am greșit cu nimic. Îl contrazic pe Sebi, care a zis că dacă mă accepți bine, dacă nu, nu. Eu de la începutul competiției am intrat cu principii mele, caracterul meu, personalitatea mea și am renunțat la ignoranță. Asta am știut mereu să nu mai fiu în viață ignorant și din primele momente când am greșit ceva mi-am asumat de fiecare dată.

Am învățat din greșeli, am învățat de la toți cei din jurul meu și eu nu am schimbat nimic de la începutul competiției. Cea mai mare problemă pe care mulți au văzut-o la mine e că spun lucrurilor pe nume și asta o să fac în continuare și nu o să mă schimb doar pentru că mă judecă oamenii de acasă, pentru că ei nu sunt aici cu mine.

Mă bucur că oamenii de acasă m-au votat și empatizează cu mine. Acum spun tot ce gândesc diplomat, elegant, și mi se pare corect. Dacă s-ar schimba, nu aș înțelege. Eu am niște principii și lumea mă va iubi așa cum sunt eu. Mulțumesc că m-ați votat”, a spus Zanni.

Zanii le-a nominalizat pe Ștefan Ciuculescu

După ce a ieșit favoritul publicului, Zanni a trebui să decidă pe cine trimite în cursa spre eliminare. Cum Elena Marin fusese deja nominalizată, sigura variantă pentru Zanni a fost să îl propună pe Ștefan, protejându-l astfel pe Sebastian.

„În momentul ăsta toată lumea îmi cunoaște părerile despre toți. Votul meu poate să meargă doar spre unul, nu pentru că nu-mi place de el, ci pentru că nu am alternativă. Sebi este o ultimă opțiune, nu o alternativă. Votul meu merge către Ștefan. Îmi e foarte drag, el este cel mai drept și asumat din orice punct de vedere de la Survivor. Ștefan are tot respectul meu”, spune Zanni.

Sursa foto: Instagram