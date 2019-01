S-a spus că divorțează, dar acum e clar! Prodanca a făcut publică imaginea irefutabilă cu Reghe

Nu de puține ori s-a aruncat în ”eter” vestea că Anamaria și Laurențiu Reghecampf ar divorța! Doar că soția titratului antrenor vine cu o dovadă clară că iubirea lor este de nezdruncinat! Agenta de jucători a ieșit la masă cu partenerul său de viață.

Vedeta a publicat o fotografie cu ea și Laurențiu Reghecampf pe Instagram, iar imaginea este cât se poate de sugestivă, mai ales mesajul inserat în dreptul acesteia, în care Ana spune ce simpte pentru Reghe.

„Sunteți cei mai frumoși”, „Ah, ce îmi place de voi’, „perechea ideală”, „Să îmbătrâniți împreună alături de copii”, „Să rămâneți așa mereu’, „Sunteți divini”, „Frumoasă și reușită familie”, „Cei mai normali oameni-VIP-uri”, „Cei mai fani”, „Chiar sunteți minunați”, „Sunteți foarte frumoși împreună”, „Superbi împreună”, au reacționat internauții.

Celebra sexy-impresară este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. Vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.