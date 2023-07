S-a terminat calvarul pentru Oana Roman. Vedeta a dat vestea cea mare. „Mă duc la spital”

Ultimele zile au fost ca o probă de foc pentru Oana Roman. Vedeta a povestit că mama sa, Mioara Roman, s-a confruntat cu probleme de sănătate și că a dus-o la spital. De aproape o săptămână, fosta soție a lui Petre Roman este internată, dar starea sa pare să se îmbunătățească.

Oana Roman a spus că speră ca pe data de 1 august să-și poată externa mama din spital. Ea muncește din greu cu campaniile sale de promovare, iar casa, fiica sa și mama sa sunt doar în grija ei. Dat fiind faptul că sora sa, Catinca, nu se implică, ea este singura care trebuie să aibă grijă de Mioara Roman.

„Am avut o săptămână grea. Și fizic și emoțional. Luni şi marţi am filmat şi făcut poze, marţi seara am aflat că mama nu e bine și au chemat salvarea. Toată noaptea am stat cu emoții, aşteptând vești de la doctori, eu fiind la munte cu treabă, miercuri dimineață m-am urcat în maşină și m-am întors la București ca să mă duc la spital la ea.

A fost cu multe emoții pentru ea și m-am dus zilnic la spital, timp în care mi am făcut şi celelalte treburi. Aceste emoții în legătură cu mama, mă secătuiesc de puteri. Nu dorm bine şi stau cu grijă în permanență. Azi încerc să-mi trag sufletul şi îmi pregătesc campaniile pentru săptămâna viitoare, dar mă duc iar la spital la mama. Sper ca mâine să o externeze”, a spus vedeta pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Oana Roman a explodat, după ce a fost criticată aspru pentru că și-a abandonat mama la cămin! Mesajul dur pe care l-a transmis cârcotașilor)

Oana Roman, criticată, dar mândră

Chiar dacă a fost dintotdeauna pusă la zid, din varii motive, fiica lui Petre Roman are, totuși, o mare bucurie: aceea că mama sa este văzută ca un model de către fanii. O mulțime de oameni, printre care și foști studenți de-ai Mioarei Roman, o întreabă constant în ce stare se află, mai ales acum, când îi cunosc situația dificilă.

„Zilele astea încerc să mă întăresc singură mental şi psihic pentru tot ce vine peste mine şi să găsesc putere să răspund de mii de ori la întrebarea: cum e mama ta? Știu cât este de iubită, apreciată și respectată mama. În unanimitate. Dintotdeauna. Eu n-am reuşit asta. Sunt contestată și hulită, dar sunt așa mandră că mama rămâne Icon, reper și model pentru atâta lume.

Mereu îi spun cât este de iubită şi de respectată pentru că cred că nici acum ea nu realizează asta. Primesc mereu multe mesaje de la foştii ei studenți care îmi spun cât a însemnat pentru ei ceea ce au învățat de la ea. Încă învăţ şi eu, deşi foarte greu mai reuşim o conversație. Acum două zile mi-a spus ceva care m-a răvăşit pentru că în 3 cuvinte a reuşit să-mi transmită ceva ce mi-a pus în balanță alegerile mele din viața personală, mai ales. Și m-a pus pe gânduri”, a adăugat Oana Roman.

(CITEȘTE ȘI: Momente grele pentru Oana Roman! Mama vedetei a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor: „E din ce în ce mai fragilă”)