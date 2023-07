Momente grele pentru Oana Roman! Mama vedetei a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor: „E din ce în ce mai fragilă”

De o bună perioadă de timp, Mioara Roman se confruntă cu unele probleme de sănătate destul de grave. Aceasta a ajuns în repetate rânduri pe mâinile medicilor, însă în ultimul timp părea că lucrurile merg bine. Însă, vârsta și afecțiunile de care suferă și-au spus, din nou, cuvântul, iar mama Oanei Roman a ajuns la spital. Starea de sănătate a acesteia este destul de fragilă.

Oana Roman este una dintre vedetele care sunt deschise în fața fanilor lor și împărtășește cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin frumoase. Acum, aceasta traversează un nou episod greu din viața ei și s-a descărcat în fața internauților. Oana Roman a mărturisit că mama ei a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor, iar starea de sănătate a acesteia este una extrem de fragilă.

Deși a încercat tot ce se poate pentru a își ajuta mama, vedeta pare că a ajuns la capătul puterilor și tot ce mai poate să facă acum este să se țină departe de gândurile negre și să spere că Mioara Roman se va face bine și de această dată.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt că mă copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu vă spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi așa cum simt, de a decide așa cum vreau.

Anii ăștia au fost grei, deși cu multe momente frumoase. Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât să lupt pentru ea până la capăt. Doamne ajută!”, a mărturisit Oana Roman, în mediul online.

Oana Roman, criticată dur

Oana Roman se ocupă îndeaproape de mama ei de ani de zile. Pentru o perioadă Mioara Roman a locuit în casa fiicei sale, însă atunci când problemele de sănătate s-au agravat, vedeta a decis să își ducă mama într-un cămin, unde să poată beneficia de îngrijire specializată și avizată în permanență.

Însă, decizia acesteia a fost aspru criticată, iar Oana Roman nu s-a mai abținut și a răbufnit. Le-a dat peste nas cârcotașilor și le-a explicat tuturor sacrificiile pe care le-a făcut de dragul celei care i-a dat viață și grija pe care i-a purtat-o în ultimii ani.

„Pentru cei care au tupeu să spună că eu am abandonat-o pe mama. Atât cât s-a putut a avut activități curente, la fel ca întotdeauna. Fix acum un an eram cu ea în oraș la cafea. Acum nu se mai poate, dar tot ieșim la cafea pe terasă acolo unde este acum.

A stat cu mine în casă atât cât s-a putut, casă pe care am cumpărat-o special pentru ea ca să avem loc toți. Totul am făcut singură! Tot suportul pentru ea cu mutatul, boala, toate le-am dus și le duc singură, fără să crâcnesc și fără să mă plâng”, a spus Oana Roman.

