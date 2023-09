S-a terminat definitiv pentru Simona Halep. Fosta lideră a clasamentului mondial este de negăsit în actuala ierarhie WTA

În cursul zilei de luni, 11 septembrie, Simona Halep a ieșit oficial din clasamentul WTA. Constănțeanca va trebui să o ia practic de la zero, în cazul în care va reveni pe teren.

US Open a ajuns la final, astfel că, începând de astăzi, clasamentul WTA și ATP va fi resetat. Simona Halep a pierdut ultimele puncte pe care le mai avea de apărat, iar în cazul în care va reveni în circuit va trebui să o ia de la capăt pentru a ajunge, din nou, în top.

Fosta campioană de la Wimbledon, care nu a mai jucat din 29 septembrie 2022, nu a primit nici acum verdictul după suspendarea din cauza scandalului de dopaj în care este implicată. Până când va afla decizia finală, tenismena va trebui să se consoleze cu gândul că nu mai ocupă un loc în topul WTA.

În momentul de față, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare din România în ierarhia tenisului mondial, fiind pe locul 26.

În urmă cu două luni, Simona Halep a fost audiată în fața tribunalului independent Sports Resolutions, care a durat ore în șir. În cadrul unui interviu, tenismena a dat detalii despre cum au decurs lucrurile și susține că este dezamăgită că nu a primit încă un verdict, fapt ce o face să se simtă neputincioasă în fața acestei situații, mărturisind că „este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie”.

„A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară împreună cu toți experții pe care i-am avut. Avocații, de asemenea, a fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard (n.r. Jacobs) din America. Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.

Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.