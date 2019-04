S-a zvonit că divorțează de Prodanca, iar acum Reghe a făcut primele declarații: „Dacă femeia Ana nu e fericită, nici noi nu suntem”. Dezvăluiri incendiare la Antena Stars

În ultima vreme au existat tot mai multe zvonuri legate de o posibilă despărțire a soților Reghecampf, însă la fel de repede au infirmate de către ambii parteneri. Antrenorul a făcut cele mai recente declarații legate de relația cu soția lui.

Reghe mărturisește că o respectă foarte mult pe Anamaria, care este stâlpul familiei, iar dacă ea nu este fericită, nici ceilalți membrii nu sunt. Soțul Anamariei Prodan mai recunoaște că are parte de o familie incrdibilă, tot ceea ce au nevoie este sănătate, în rest nimic. „Dacă femeia, într-o familie, mama, în cazul nostru, Ana, nu este fericită, nici noi nu prea suntem, că mai ales că ea are un dar incredibil. Dacă vrea să nu fie plăcută, s-a terminat. Când mă enervează Ana, îi spun. Şi ea mai lasă de la ea. Noi luăm deciziile împreună, ne consultăm. Şi eu cred că în orice familie sănătoasă, femeia trebuie să aibă ultimul cuvânt. Iar noi avem o familie incredibilă. Cred că nu mai avem nevoie de nimic, decât de sănătate, că în rest ne descurcăm”, mărturisește Reghe la Antena Stars.

„Nu m-aş muta niciodatã de aici, este cea mai frumoasã zonă din Dubai!”, spune Anamaria, referindu-se la apartamentul pe care cei doi îl deţin chiar lângă cel mai cunoscut mall din Dubai. „Toată viaţa mi-am dorit să dorm la hotel. Mi-am zis că dacă nu o să am familie şi copii o să trăiesc la hotel. Uite că am familie şi copii, dar am şi o cameră la hotel!”, spune impresara.

A reușit să slăbească 15 kilograme

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider„, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.