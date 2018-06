S-a aflat! De ce a plecat Ion Țiriac din loja de la Roland Garros imediat după ce Simona Halep a câștigat turneul

Ion Tiriac a explicat de ce a parasit loja in care se afla la Roland Garros, in momentul in care a vazut ca Simona Halep a castigat turneul. Fostul tenismen a precizat ca si-a dorit sa auda imnul Romaniei sub steagul tarii noastre, care se afla in afara arenei.

„Nu mi s-a intamplat in cei 60 de ani de sport sa fie cineva cantat intr-un stadion de 20 de mii de oameni, intr-o tara straina, Franta, de data asta, cu vocea celor cateva sute sau mii de romani. Mi s-a ridicat parul in sus cand am auzit, nu eram pe teren, cand a castigat meciul, am iesit afara, sa aud imnul Romaniei cantat pe Roland Garros, sub steagul Romaniei.

Stiam ca se duce pe acolo, sare la familie si nu mi se cadea mie sa imi sara mie in brate acolo, cand are familie, antrenorul, care au participat direct la viata acestui om. Eu am participat colateral, am vazut-o si astept de patru ani de zile sa imi stea si mie steagul sus acolo, macar un an„, a dezvaluit Tiriac, potrivit observator.tv.