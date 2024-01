S-au format echipele pentru noul sezon Te cunosc de undeva! Antena 1 a copiat modelul Survivor All Stars, de la PRO TV, dar cu mari surprize la concurenți

Ce ar fi „Te cunosc de undeva!” fără ponturile date de CANCAN.RO, înainte de difuzarea show-ului ce a ajuns deja la sezonul cu numărul 20?! Se pare că edițiile ce se filmează chiar acum fac parte dintr-un sezon de tip BEST OF. Așa cum Pro TV realizează Survivor All Stars, Antena 1 a luat decizia de a-i chema la filmări pe cei mai iscusiți concurenți ce au trecut de-a lungul timpului prin platoul vestitului proiect de transformări.

Un lucru este deja cert, prezentatorii vor fi tot Alina Pușcaș și Pepe, ceea ce elimină din start posibilitatea ca artistul să fie concurent, chiar dacă jurații l-au catalogat, de-a lungul timpului, drept cel mai versatil participant. Așadar, avem cinci echipe cunoscute și enunțate de CANCAN.RO în cele ce urmează, plus două surprize.

( NU RATA: „JUMĂTATEA” LUI RONA HARTNER DE LA ANTENA 1 A REACȚIONAT DUPĂ ANUNȚUL TRIST. CE A SPUS JOHNY ROMANO DE PARTENERA SA DE LA EMISIUNEA TE CUNOSC DE UNDEVA )

Veteranii Emi și Cuza sunt capete de afiș în noul sezon „Te cunosc de undeva!”

Au câștigat deja de două ori competiția de la Antena 1, deci nu ar fi putut să lipsească din lista aleșilor pentru BEST OF. Sunt Emi și Cuza, prezentatorii de la iUmor. Între timp, Emi Popescu va putea fi văzut și la Power Couple, show-ul ce debutează din 5 februarie la principalul post al trustului Intact. Cuza jonglează și cu Neatza, însă nu este singurul ce va face acest lucru. Pentru că a doua echipă anunțată de CANCAN.RO este formată din Florin Ristei și Ilona Brezoianu, coprezentatori ai matinalului de pe A1.

Shift și Connect-R revin pe scena proiectului „Te cunosc de undeva!”, cei doi fiind în trecut parteneri și la Asia Express. Duo-ul este deja sudat, deci premisele sunt bune pentru artiști. Din sfera actoriei, însă, le fac concurență puternică Romică Țociu și Paula Chirilă. Jo și Liviu Teodorescu completează lista grupurilor cunoscute de CANCAN.RO până la acest moment.

( CITEȘTE ȘI: DIETA 333, ULTIMA FIȚĂ ÎN MATERIE DE SLĂBIT. ALINA PUȘCAȘ, DE LA TE CUNOSC DE UNDEVA, O APLICĂ ȘI SPUNE CĂ ARE SUCCES )

Se anunță două surprize pentru sezonul 20 al emisiunii de pe Antena 1

Sursele CANCAN.RO susțin că cei de la Antena 1 au ales să facă o mică schimbare pentru Zarug. Tranziția vine de la postura prezentatorului din backstage către o prezență pe scenă, alături de un coleg sau o colegă de echipă. Însă la capitolul absenți, WRS și Emilian sunt cele mai grele nume din sezonul BEST OF sau ALL STARS. Chiar dacă artiștii au câștigat competiția două sezoane la rând, producția emisiunii a decis să nu îi coopteze pentru filmări.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.