S-au încins spiritele la America Express! Aris Eram și Romică Țociu, schimb acid de replici: „Taci din gură!”

Competiția America Express se îndreaptă cu pași repezi către marea finală. Doar patru echipe au mai rămas în joc, iar semifinala concursului a încins spiritele. Prieteniile și alianțele s-au destrămat, iar nervii sunt întinși la maxim de jocurile din ce în ce mai grele. În acest context, Romică Țociu și Aris au cedat și au avut un schimb acid de replici.

În ediția din această seară, 17 decembrie, a emisiunii America Express se jocă semifinala. Concurenții s-au aliniat la start pentru un nou stage, însă unii l-au început cu stângul. Se pare că Romică Țociu nu a uitat etapa ce a trecut și a ținut să îi facă unele reproșuri lui Aris Eram. Cum a reacționat fratele Alexiei?

(CITEȘTE ȘI: COMPLICAȚII PENTRU IULIANA PEPENE DUPĂ AMERICA EXPRESS! CU CE PROBLEME S-A ÎNTORS VEDETA DIN AVENTURA DE LA ANTENA 1: „DACĂ ȘTIAM, NU MERGEAM”)

Întreaga poveste a început la careul de început al acestei etape. Înainte de a începe cursa pentru „biletul de aur”, Sânziana Negru l-a întrebat pe Romică Țociu dacă mai este supărat pe ea și pe Laura Giurcanu. Actorul a oferit imediat un răspuns și a mărturisit că nu a fost supărat pe ele, ci pe Aris Eram.

Mai exact, etapa trecută la votul pentru ultima șansă, Aris l-a nominalizat pe Romică Țociu. Nu acest lucru l-a deranjat pe actor, ci exprimarea pe care fratele Alexiei a avut-o. Concret, acesta a spus că votează o „echipă mai slabă”, fapt ce l-a supărat pe tatăl lui Cătălin.

Se pare că Romică Țociu a fost deranjat de faptul că Aris a considerat că el face parte dintr-o echipă slabă și nu a ezitat să evidențieze acest lucru.

Fratele Alexiei s-a arătat surprins de reacția lui Romică Țociu, însă nu s-a lăsat și a oferit la rândul lui replica.

„N-am zis mai slabă! Am zis: mai puțin puternică. Am greșit puțin, da, dar am fost mai bun decât tine”, a răspuns Aris Eram.