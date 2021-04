S-au mutat într-un nou apartament, dar nu le-a venit să creadă ce „cadou” scârbos le-au lăsat ceilalți chiriași

O femeie a devenit virală în mediul online, după ce a încărcat un filmuleț în care arăta ce a găsit în noul apartament în care s-a mutat. Se pare că vechii chiriași au lăsat câteva haine într-un dulap din dormitor, dar și câteva jucării pentru adulți.

De cele mai multe ori, când te muți într-un apartament poți găsi câteva obiecte lăsate de vechii chiriași, cum ar fi: tacâmuri, cărți sau chiar șosete. Dar în niciun caz nu te-ai aștepta să găsești sertarele pline cu obiecte.

Un cuplu s-a mutat recent într-un apartament, doar că au descoperit că vechiul chiriaș și-a lăsat nu doar câteva haine, ci și jucării pentru adulți. Într-un video postat pe TikTok, Kristen Cape a arătat că într-un sertar a găsit o plasă cu haine, dar între acestea erau și jucării pentru adulți.

Filmulețul a devenit viral pe TikTok

„Doar ce ne-am mutat într-o casă nouă și am descoperit vă vechiul chiriaș a lăsat câteva lucruri aici. Am găsit câteva haine ceea ce e în regulă … nu a mai fost când am găsit o pungă plină cu jucării sexuale. „ a spus Kristen Cape, pe TikTok.

Ulterior, femeia a postat și o descriere în dreptul filmulețului în care a scris: „Atât de scârbos! Nu eram pregătită să găsesc așa ceva. „

Filmulețul a devenit viral și a fost văzut de peste 500.000 de persoane și a strâns peste 3.000 de like-uri. Mai multe persoane s-au amuzat de întâmplare, iar unele chiar i-au sugerat să păstreze accesoriile, dar Kristen le-a spus că nici prin cap nu i-a trecut să facă așa ceva, iar jucăriile au ajuns direct în coșul de gunoi.

Sursă foto: mirror.co.uk, pixabay.com