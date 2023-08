Să vezi și să nu crezi! Unde a putut să-și parcheze mașina un bucureștean: „Cum a ajuns acolo?!”

Găsirea unui loc de parcare în București este de cele mai multe ori o adevărată aventură. Misiunea devine cu atât mai grea dacă vara cineva dorește să-și parcheze mașina la umbră. Este și cazul unui bucureștean care a uimit pe toată lumea după ce și-a parcat mașina într-un loc neașteptat.

În ultima perioadă toată țara a fost sufocată de caniculă, astfel că cei care au circulat cu mașinile prin București au încercat să-și găsească locuri de parcare cât mai ferite de razele soarelui. În goana după locul de parcare perfect, un bucureștean a reușit să provoace stupoare după ce și-a lăsat mașina sub unul dintre simbolurile Capitalei.

Locul de parcare găsit de un șofer a produs stupoare printre bucureșteni

Mai exact, un șofer care dorea să-și lase mașina într-un loc mai răcoros, a ales să o parcheze chiar sub Arcul de Triumf. Gestul său nu a rămas însă neobservat, o bucureșteancă făcând imediat o fotografie mașinii parcate sub monumentul istoric. Ulterior, ea a postat fotografia pe pagina de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, alături de descrierea: „Ce faci când vrei să vizitezi Arcul de Triumf și nu găsești loc de parcare? Parchezi chiar sub Arc, că de… regii au prioritate, nu-i așa?”

Comentariile internauților nu s-au lăsat prea mult așteptate, mulți dintre aceștia comentând modul în care a putut să-și lase respectivul șofer mașina sub Arcul de Triumf. În timp ce unii s-au întrebat serios cum a ajuns mașina în acel loc, alții au făcut glume pe seama celui care a îndrăznit să parcheze acolo. „S-a întrebat cineva cum a intrat acolo? Lanțurile alea sunt puse degeaba? Cum se dau la o parte? Cine le poate da la o parte?” / „Probabil este cineva care administrează Arcul.” / „Au început repetițiile pentru defilare de 1 Dec?” / „Măcar de era BMW…” / „La umbră boss, fraierii să stea în parcările plătite la soare!” / „A sărit acolo?” au fost câteva dintre comentariile internauților.

Schimbări importante pentru șoferii care dețin permis de conducere categoria B

Uniunea Europeană are în plan să schimbe Codul Rutier. Noua directivă privind permisele auto și sancțiunile date pentru încălcarea regulilor de circulație ar trebui să fie acceptată în cursul acestui an. Aceste schimbări vor afecta foarte mulți șoferi, dar există și motive de bucurie pentru unii dintre aceștia.

În prezent, în Uniunea Europeană, șoferii care dețin permis de conducere categoria B au voie să conducă doar mașini cu o masă totală admisă de maximum 3,5 tone. Noua directivă UE va crește masa totală admisă la 4,25 tone, iar în această categorie vor fi incluse și rulotele. Condiția este ca șoferii care vor beneficia de aceste modificări să fi deținut un permis de conducere categoria B timp de 2 ani. În plus, această directivă prevede ca pe lângă permisul categoria B, șoferii să primească automat un permis B196 pentru conducerea mopedelor ușoare, de până la 125 cmc.

