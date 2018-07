Actrița Sabina Lisievici, asemănată de mulți cu frumoasa Angelina Jolie, a ajuns în patria filmului, la Hollywood, bifând un succes colosal! Ea a fost distribuită în rol principal într-un lungmetraj de mare succes.

Sabina Lisievici este românca cu chip de înger asemănată cu Angelina Jolie. Pe lânga faptul ca este foarte frumoasă, Sabina este și foarte talentată. Ea scrie volume de poezii încă de la vârsta de 8 ani. Până acum a publicat cinci volume și este câștigătoarea trofeului Nichita Stănescu.

Pe lângă poezie, a cochetat și cu designul vestimentar. Sabina se pricepe și la design vestimentar, drept dovadă a imbracat vedete precum Ozana Barabancea, Pepe, dar și câteva manechine internaționale. Sabina creează obiecte vestimentare și accesorii unicate din piele. Anul acesta și-a lansat colecția într-un fashion show la New York.

Printre pasiunile ei se enumeră și actoria. A jucat în diverse roluri în producții locale, apoi a intrat în lumea Hollywoodului. Zilele trecute s-a întors de pe platourile de filmare de la Hollywood. A fost selectată să joace rolul principal alături de alți actori cunoscuți în lung metrajul „I am not for sale”, un film de acțiune ce militează împotriva traficului de carne vie. Filmul urmează să fie propus la Cannes. Sabina a semnat pentru alt film ce urmează să fie produs anul acesta.