Sacrificiile făcute de Raluca Bădulescu pe care nimeni nu le știe: „Am mâncat doar un hamburger pe zi”

Raluca Bădulescu, una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România, a povestit la ce gesturi extreme a recurs pentru a-și cumpăra obiectele vestimentare mult dorite. Vedeta de la Kanal D a recunoscut că are o obsesie pentru haine.

În vârstă de 48 de ani, Raluca Bădulescu este o prezență feminină constantă pe micile ecrane. De câțiva ani, criticul de modă face parte din juriul „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, emisiune prezentată de Ilinca Vandici.

Vedeta are o pasiune pentru haine, iar cele mai mari investiții sunt, în mare parte, în garderobă. În cadrul unui interviu transparent, Raluca Bădulescu a mărturisit la ce gest extrem a făcut de dragul de a-și cumpăra articolul vestimentar la care visa.

CITEȘTE ȘI: S-a aflat secretul bine păstrat de Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu. Designerul a recunoscut, după ani, legătura

Raluca Bădulescu, sacrificii de dragul hainelor: „Am băut apă de la chiuvetă”

Jurata de la „Bravo, ai stil!” a declarat că a mâncat câteva zile doar câte un singur hamburger și a băut apă de la chiuvetă, totul pentru a-și cumpăra haina pe care și-o dorea.

„Da, de foarte multe ori fac chestii extreme pentru obiectele vestimentare care îmi plac, deja nu mai este un secret. Când mi-am achiziționat vestita jachetă de la Balmain de la Londra, în ultimele trei zile, pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump și am băut apă de la chiuvetă. Cred că am purtat-o de trei, patru ori, dar nu contează, este a mea. Oricând renunț la orice pentru haine! Mănânc covrigi și beau apă”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Wowbiz.

Cât despre obiceiurile pe care le are înainte de filmările de la emisiunea în care ocupă poziția de jurat, vedeta susține că nu face nimic neobinșnuit, în afară de a se odihni pentru a se putea bucura pe deplin de fiecare experiență.

„Înainte de filmările «Bravo, ai stil!» nu am niciun fel de superstiție, pentru că la noi în echipă este o atmosferă atât de frumoasă! Eu sunt un om care, în general, am superstiții, dar când vine vorba de filmări nu am. Înainte de filmări am grijă să fiu odihnită ca să mă pot bucura de toată această experiență «Bravo, ai stil!»”, a explicat jurata de la „Bravo, ai stil!”.

VEZI ȘI: Raluca Bădulescu, mărturisiri despre relația cu actualul său iubit, Rareș Grigore: „Cedez aparent, dar mă reîntorc”