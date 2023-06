S-a aflat secretul bine păstrat de Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu. Designerul a recunoscut, după ani, legătura

Pe Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu îi leagă o prietenie veche, ce a început în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cei doi sunt aproape de nedespărțit și nu există zi în care să nu vorbească la telefon. Însă, în spatele legăturii lor mai stă un amănunt pe care nu multă lume îl cunoaște. Ce îi leagă, de fapt, pe designer și pe blondină?

Legătura dintre Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu își are originile în urmă cu mai bine de două decenii. Încă din prima zi s-au conectat imediat, iar, mai apoi, nimic nu a putut să mai intervină între ei. De-a lungul timpului, au fost alături unul de altul și nu au lăsat nimic și pe nimeni să le clatine relația. Mai mult, s-au ajutat mereu la nevoie, iar prietenia dintre ei s-a dezvoltat frumos.

Însă, puțini sunt cei care știu că pe designer și jurata de la Bravo, ai stil! îi leagă și un alt lucru foarte important. Cătălin Botezatu este nașul de botez al fiului Ralucăi Bădulescu, așa că sunt o familie.

„Raluca face parte din familia mea și la propriu și la figurat! O iubesc! I-am botezat copilul și suntem cei mai buni prieteni. Prietenia noastră rezistă pentru că nu ne putem certa! Suntem că două mănuși care se mângâie și se întrepătrund. Este prietena mea cea mai bună. Mă rog, am și alți prieteni: pe Joshua, pe Cleo… Eu am mulți prieteni, dar Raluca este altceva!”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit impact.ro.

„Nu am vorbit un an de zile”

Deși nimic nu le poate distruge prietenia, lucrurile nu au fost mereu roz între Cătălin Botezatu și Raluca Bădulescu. În urmă cu mulți ani, cei doi au avut o ceartă destul de urâtă și nu și-au mai vorbit timp de un an. Se pare că cea care a purtat vina a fost jurata de la Bravo, ai stil!. În cele din urmă a realizat și ea acest lucru și a făcut totul pentru a liniști apele.

„Da, m-am certat cu ea. Nu am vorbit un an de zile. Acum 20 de ani ne-am certat și nu am vorbit. Din vina ei că este foarte căpoasă. O iubeam oricum și ea pe mine, dar asta e. După aceea ne-am împăcat”, a mai spus Cătălin Botezatu.

La rândul ei, Raluca Bădulescu are numai cuvinte de laudă la adresa prietenului ei. Cei doi se văd sau vorbesc la telefon zilnic și atunci când nu au treabă își petrec majoritatea timpului împreună. Mai mult, vedeta Kanal D spune că ar face orice pentru designer.

„Sunt mai mult decât prietenă cu Cătălin Botezatu, este familia mea, este nașul copilului meu, pentru el aș merge până la sfârșitul lumii și înapoi; așa cum el a făcut pentru mine lucruri importante de miliarde de ori, la fel aș face și eu pentru el.

Ne-am cunoscut la o prezentare de modă prin 2004. El e regele meu soare. Când l-am cunoscut, eram emoționată, terminată. Între noi s-a închegat nu o prietenie, o familie. Suntem nedespărțiți. Nu există zi fără să vorbim la telefon, dacă este plecat, nu există zi fără să ne vedem, dacă este aici. Pur și simplu suntem tot timpul împreună. În afară că este superb, fizic, că este un designer extraordinar, omul Cătălin Botezatu este o minune”, declara Raluca Bădulescu.

