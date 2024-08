Salman Khan, pus la zid de o fostă iubită! Ce a putut să-i facă actorul de la Bollywood: ”A fost un coșmar!”

Ies la iveală detalii mai puțin știute despre Salman Khan, iubitul Iuliei Vântur! Marelui actor i se aduc acuzații grave iar fanii lui nu știu ce să mai creadă. Întregul Bollywood este dat peste cap. Iată ce nu se știa până acum despre actorul indian!



Lumea cinematografică de la Bollywood este dată peste cap! Lui Salman Khan, actualul iubit al româncei Iulia Vântur, i se aduc acuzații grave. Iată ce a ieșit la iveală despre marele actor indian!

De aproximativ 10 ani, Iulia Vântur și Salman Khan trăiesc o frumoasă poveste de iubire, care a fost mereu în lumina reflectoarelor. Cu toate că mereu au existat gurile rele care au avut ceva de comentat, cele două vedete au ales să-și țină povestea de iubire pe cât se poate de discretă.

Au stat mereu departe de ochii curioșilor, afișându-se rar împreună, iar acest lucru i-a făcut pe fanii româncei să își pună numeroase semne de întrebare în legătură cu relația lor. Mai mult, gurile rele chiar au susținut că relația celor doi nici măcar nu există, chiar dacă fosta prezentatoare TV a desființat de fiecare dată când a avut ocazia zvonurile.

Acuzații dure la adresa lui Salman Khan din partea fostei iubite

Relația starului indian cu frumoasa româncă a fost în prim-plan în ultimele luni, dar cu toate acestea, puțini sunt cei care știu ce s-a întâmplat în viața lui Salman Khan înainte să o cunoască pe Iulia Vântur. Abia acum au ieșit la iveală mai multe detalii despre relația pe care a avut-o Salman Khan cu fosta sa parteneră de viață, o artistă cu care s-a iubit în urmă cu ani buni. Mai mult femeia i-a adus dure starului de la Bollywood.

În urmă cu puțin timp, în presa indiană au apărut mai multe detalii șocante despre viața actorului. Pe data de 12 august 2024 a apărut un articol în care se vorbește despre viața tumultuoasă, cu suișuri și coborâșuri, a celebrei artiste Aishwarya Rai Bachchan, fosta parteneră de viață a lui Salma Khan. Jurnaliștii au atras atenția asupra relației toxice pe care Aishwarya ar fi avut-o cu starul indian, cu care s-a cunoscut în anul 1999 pe platourile de filmare ale producției „Hum Dil De Chuke Sanam”.

Se pare că la începutul poveștii de dragoste dintre cei doi, totul a părut să fie lapte și miere, cei doi părând extrem de fericiți împreună. La un moment, totul s-ar fi schimbat brusc, relația lor devenind pe cât se poate de toxică. Fosta iubită a lui Salman Khan a povestit în trecut că motivul care a dus la despărțirea dintre ei ar fi fost abuzul de alcool al actorului. Se pare că acesta consuma alcool în exces, lucru care îl făcea să aibă porniri destul de violente față de iubita sa, notează jurnaliștii de la Masala.com.

„Capitolul Salman Khan a fost un coșmar în viața mea și îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că totul s-a încheiat. Am fost alături de el mereu. Am îndurat alcoolismul lui, comportamentul nepotrivit și multe faze rele. Am ajuns la capătul abuzului, infidelității și purtării sale nedemne”, a dezvăluit Aishwarya despre Salman Khan.

La scurt timp după ce fosta sa iubită și parteneră de scenă a făcut declarații controversate despre relația ei cu Salman Khan, menționând că acesta a ajuns până în punctul în care ar fi abuzat-o fizic, actorul a negat toate acuzațiile care i-au fost aduse.

