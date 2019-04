Salvatori la SANADOR

Q Magazine i-a întrebat pe unii dintre cei mai buni medici români de ce au ales Spitalul Clinic SANADOR? Răspunsurile încep de la prețuirea pentru acționari, până la dorința de a lucra într-un spital în care există aparatură unicat în România.

CONF. UNIV. DR. HORAȚIU MOLDOVAN: ”O INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ CARDIACĂ ESTE INTERSECȚIA A DOUĂ DESTINE UMANE: AL PACIENTULUI ȘI AL CHIRURGULUI”

AM VRUT SĂ TRĂIESC ȘI SĂ „LOCUIESC” ÎN CASA PE CARE AM CONSTRUIT-O

Am venit la SANADOR în urmă cu câțiva ani. În 2011 situația în chirurgia cardiacă din spitalele publice era relativ dificilă din cauza bugetelor diminuate în aceea perioadă (criza, reducerea drastică a cheltuielilor bugetare, a salariilor etc.) În contextul respectiv activitatea de chirurgie cardiacă se diminuase și pacienții erau plasați pe liste de așteptare pentru a accede la o intervenție chirurgicală. În această situație economică, dezvoltarea în domeniul privat a apărut ca o alternativă de a augmenta activitatea și de a rezolva o parte din pacienți, în acest fel crescând accesibilitatea globală la serviciile de chirurgie cardiovasculară. Am discutat această problemă cu conducerea Spitalului Clinic SANADOR și am ajuns la concluzia că poate fi dezvoltat în cadrul acestuia un serviciu de chirurgie cardiacă modern și performant. De la prima vizită aici, am constatat nivelul tehnic ridicat, comparabil cu cel al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” unde lucram.

Era evident că din punct de vedere al Blocului Operator și al Terapiei Intensive era posibilă practicarea de intervenții chirurgicale de mare complexitate, adaptarea pentru chirurgie cardiacă urmând a fi făcută.

În 2013 au fost achiziționate aparatura și tehnologia necesare. Totodată, am avut posibilitatea să pregătesc o echipă completă de chirurgie cardiacă în cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” de la Spitalul Fundeni.

Reunind această echipă complexă din care au făcut parte Dr. Mihaela Crăciun – medic primar ATI, Dr. Daniela Popescu – medic primar cardiolog și Dr. Antonia Cosima Ionescu – medic specialist în circulație extracorporală, precum și colegi de la Spitalul Fundeni – Dr. Cristian Voica – medic specialist chirurg, Victor Pavel – asistent pefuzionist și Camelia Boca – asistent instrumentar, am realizat prima intervenție chirurgicală pe cord deschis la SANADOR în data de 18.11.2013. Pacientul, un bărbat de 80 de ani cu o leziune coronariană critică, a beneficiat cu succes de o operație de triplu by-pass aortocoronarian.

Activitatea a continuat și s-a augmentat progresiv.

În 2014 am realizat prima operație pentru disecție acută de aortă la un pacient de peste 85 de ani și am realizat împreună cu Dr. Rodica Niculescu – medic primar de cardiologie intervențională, atunci Șef de Laborator la Spitalul Floreasca, și Dr. Ionel Droc de la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”, prima împlântare de stent graft endoaortic printr-o abordare hibridă.

Tot în 2014 s-au practicat primele implantări de valve aortice transcater – TAVI, fiind printre primele experiențe din țară cu această tehnologie.

Am continuat să lucrez în paralel la Institutul „C. C. Iliescu” și la Spitalul Clinic SANADOR pregătind în continuare echipă de asistente pentru Bloc Operator și Terapie Intensivă. În această perioadă s-au adăugat echipei noastre Dr. Florentina Matache, medic primar ATI, Dr. Costin Scarlat, medic primar ATI, precum și Dr. Elena Nechifor, medic specialist chirurgie cardiovasculară – toți de la Institutul „C. C. Iliescu” din cadrul Spitalului Fundeni.

Numărul și complexitatea operațiilor a crescut progresiv.

În 2015 au venit Dr. Gabriel Vasile – medic specialist chirurgie cardiovasculară, Dr. Anca Filip – medic specialist ATI de la Spitalul Militar din București.

În anul 2015 am luat decizia de a lucra exclusiv în cadrul Serviciul de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR deoarece am considerat oportun să mă concentrez exclusiv pe dezvoltarea acestuia. Am avut dorința, oarecum firească, de a trăi și a locui în casa pe care am construit-o cu pasiune și dedicație, renunțând la o poziție profesională înaltă în cel mai mare spital universitar din România.