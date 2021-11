Săndoi își pune elevii la zid după eșecul cu Gaz Metan: „Nu am jucat bine, am început temători, am făcut multe greșeli!”

Emil Săndoi, antrenorul principal al formației Chindia Târgoviște, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au cedat-o la limită pe „Ilie Oană” din Ploiești cu Gaz Metan, scor 1-0, că s-ar fi mulțumit și cu un punct după aspectul jocului.

„Nu am jucat bine, am început temători, am făcut multe greșeli, adversarul nu și-a creat ocazii, nici noi nu am avut unele clare. A fost al 10-lea gol primit în acest sezon, o fază fixă netratată cu atenție, se pierde marcajul, asta a făcut diferența. Acum eram mulțumit și cu un punct, am simțit că nu e ziua noastra. Echipele care sunt în inferioritate numerică speculează la maximum aceste faze fixe”, a declarat Emil Săndoi, după meci.

Unicul gol al partidei de la Ploiești a fost marcat de Matricardi (min.90+1), târgoviștenii evoluând din minutul 63 în inferioritate numeircă după ce Gabriel Morua a văzut al doilea galben și implicit roșu.

În urma acestui rezultat, Chindia a rămas pe locul 10 cu 17 puncte în timp ce Gaz Metan a urcat pe locul 11 cu 15 puncte.

Program etapa a 15-a Liga 1

Chindia Târgoviște – Gaz Metan Mediaș 0-1

FC Argeș – FC Botoșani 0-1

Sâmbătă, 6 noiembrie 2021

ora 17:30 CS Mioveni – UTA Arad

ora 20:30 „U” Craiova 1948 – Sepsi OSK

Duminică, 7 noiembrie 2021

ora 15:30 Farul Constanța – Universitatea Craiova

ora 18:30 Dinamo – CFR Cluj

ora 21:30 FC Voluntari – FCSB

Luni, 8 noiembrie 2021

ora 20:30 Academica Clinceni – Rapid București

Clasament Liga 1

1 CFR Cluj 14 12 0 2 20-8 36

2 Universitatea Craiova 14 9 1 4 28-12 28

3 FCSB 13 8 3 2 25-12 27

4 FC Botoșani 15 7 6 2 14-11 27

5 FC Voluntari 14 8 0 6 17-16 24

6 Rapid 14 6 5 3 16-10 23

7 UTA Arad 14 6 5 3 15-10 23

8 Farul Constanța 14 6 3 5 17-9 21

9 FC Argeș 15 6 3 6 13-10 21

10 Chindia Târgoviște 15 4 5 6 11-10 17

11 Gaz Metan Mediaș 15 4 3 8 12-18 15

12 Sepsi OSK 14 2 7 5 14-16 13

13 „U” Craiova 1948 14 3 4 7 10-14 13

14 CS Mioveni 14 3 3 8 9-23 12

15 Dinamo 14 2 2 10 12-33 8

16 Academica Clinceni 14 1 3 10 7-32 4