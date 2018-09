Sandra N. i s-a confesat lui Mihai Morar, după ce a devenit mamă: ”Am avut uterul mic”

Sandra N. a devenit mamă în luna iulie și se bucură de fiecare moment petrecut alături de bebelușul ei, însă puțin știu despre problemele pe care le-a întâmpinat în timpul sarcinii și cât de greu i-a fost. Prezentă la emisiunea ”Răi, da buni”, artista i s-a confesat lui Mihai Morar.

Cântăreața fost nevoită să stea câteva luni bune la pat și i-a fost foarte greu să ducă sarcina până la capăt. Dar, din fericire, a reușit să treacă peste toate problemele și are un copil sănătos.

„Am avut un risc de naştere prematură, deşi am ajuns la concluzia că nu asta a fost problema. Eu am avut uterul mic, o burtică mai micuţă, el era poziţionat mai jos şi el era foarte activ şi nu avea loc. El mişca, era întors cu capul în jos din săptămâna 28, îmi provoca contracţii. Uterul meu se contracta, dar atât de mari contracţii că toată lumea zicea că sunt contracţii de naştere şi o să mă dilat şi o să nasc prematur. Am avut contracţii toată sarcina”, a spus Sandra N.

A născut pe 25 iulie

Sandra N a născut pe 25 iulie un băiețel absolut perfect. Artista a ales să nască la un spital privat din București. La scurt timp după ce a devenit mămică, vedeta a postat pe social media prima imagine cu bebelușul și a dezvăluit și numele pe care i l-a ales micuțului.

”Avi Alexandru”, a scris artista pe una dintre rețelele de socializare. În fotografie, Sandra N apare cu bebelușul ei la piept, în timp cel alăptează.