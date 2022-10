Sandra și Adrian Mutu au “fugit” din București! Avem fotografia care îi dă de gol + GALERIE FOTO incendiară cu sexy-bruneta

Rapid și Farul au remizat, vineri seară, în etapa a 15-a din SuperLiga, iar după partidă Adrian Mutu a simțit nevoia de câteva ore de relaxare, departe de agitatul București. Nu a plecat, însă, singur, ci alături de soția lui, Sandra.

Pe Instagram, Adrian Mutu a postat o fotografie superbă, în care își ține în brațe partenera de viață. Ambii sunt cu zâmbetul pe buze, semn că “evadarea” le-a prins bine. Zona de munte în care au ales să-și reîncarcate bateriile este de vis, după cum se poate observa din poză.

“O zi suberbă!”, a scris Adrian Mutu în dreptul fotografiei.

Jucătorii îl așteaptă la antrenamente

Adrian Mutu a avut parte, însă, de doar câteva zile de relaxare. Jucătorii Rapidului îl așteaptă la ședințele de pregătire, în etapa următoare alb-vișiniii urmând să întâlnească, în Giulești, pe CFR Cluj, campioana României. Rapid va juca la victorie pentru a rămâne în plasa liderului Farul, însă și pentru orgoliu, jucătorii având încă întipărit în minte meciul din tur când au pierdut la limită, 0-1, dar în care au ratat un penalty.

Adrian Mutu, la a treia căsnicie

Adrian Mutu s-a căsătorit civil cu Sandra în data de 14 februarie 2016. Cei doi au împreună un băiețel de cinci ani pe nume Tiago, care a fost botezat în ziua nunții lor, de către Beatrice și Eduard Stăncioiu. Înainte de a-și face o familie cu sexy-bruneta, actualul antrenor al Rapidului a fost căsătorit cu Alexandra Dinu (2001 – 2003) și cu Consuelo Matos Gomez (2005 – 2013).

Din prima căsnicie, Adrian Mutu are un băiat pe nume Mario care are deja 19 ani, iar din cea de-a doua, are două fetițe, Adriana și Maya, de 15, respectiv 13 ani.