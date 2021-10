SanoPass lansează un produs unic în Romania: abonamentele de fitness cu servicii medicale incluse

SanoPass, cea mai mare platformă care conectează, digitalizează și integrează servicii de prevenție medicală în România, anunță extinderea ofertei de servicii prin lansarea SanoPass FIT, un instrument prin care oferă beneficiarilor săi acces la o rețea vastă de săli de fitness, în mai multe orașe din țară, plus zeci de ore de antrenamente online. Abonamentele de fitness includ și acces la o rețea de peste 900 de clinici medicale.

SanoPass a reușit să atragă în rețea, într-un timp foarte scurt, peste 80 de cluburi de fitness. Obiectivul companiei pentru acest an este acela de a oferi utilizatorilor acces la 250 de locații. Printre operatorii de fitness parteneri în acest moment se numără cluburi individuale sau rețele precum Sweat Concept, 700 Fit Club, Ladyfit Gym, Neby Fitness sau StayFit Gym. SanoPass continuă procesul de extindere al rețelei de cluburi de profil și dorește ca, până la finalul anului, să motiveze peste două mii de persoane să aleagă mișcarea ca stil de viață.

„SanoPass înseamnă acces la sănătate, iar un stil de viață activ este esential in acest sens. Lansam abonamentul SanoPass FIT pentru a oferi acces la servicii medicale și o rețea de antrenori experimentati pentru o abordare integrata a obiectivelor personale. SanoPass FIT ofera acces nelimitat la săli de sport din București și alte orașe si libertatea de a alege dintr-o varietate de locatii si tipuri de miscare fizica, indiferent de nivelul de pregătire.”, a declarat Andrei Vasile, Managing Partner SanoPass.

Serviciul SanoPass FIT poate fi achiziționat în cadrul unui abonament cu plată lunară sau integrală pe 12 luni, cu servicii medicale incluse.

„Am decis crearea unui produs unic și inovator, abonamentul la fitness care include și acces la medici. Credem în puterea acestui produs, dar mai ales în faptul că motivația cea mai puternică pentru a deveni activ este menținerea sau îmbunătățirea stării de sănătate. Am creat un pachet atractiv de lansare, astfel incat, costul sau ușurința în accesarea serviciilor, nu mai pot fi invocate ca argumente pentru a nu face sport și a nu schimba chiar azi stilul de viață în unul sănătos!”, a declarat Delia Iliasa, Managing Partner SanoPass.

Primii două sute de utilizatori vor putea achiziționa acest pachet care le oferă acces nelimitat la rețeaua SanoPass Fit, plus servicii de medicină generală, internă și telemedicină. Prețul garantat primilor 200 de clienți este de doar 1.299 de lei pe an, echivalentul a 108 lei pe lună. De asemenea, alte 800 de abonamente pot fi achiziționate pentru 1.499 de lei pe an, echivalentul a 125 de lei pe lună.

Punerea la dispoziția utilizatorilor SanoPass a unei rețele de săli de fitness a fost unul dintre principalele obiective ale companiei, anul acesta, alături de extinderea internațională, creșterea numărului de clinici partenere, integrarea unor soluții de inteligență artificială și crearea de soluții personalizate de nutriție.

Aplicația SanoPass are peste 20.000 utilizatori și oferă acces la o rețea națională de 900 de clinici partenere și 80 de săli de fitness. Abonamentele SanoPass conțin servicii de medicina muncii, consultații, investigații, analize medicale, stomatologie, nutriție, psihologie, fizioterapie, imagistică avansată, dar și fitness și aerobic. Pe lângă acestea, platforma oferă acces la asigurători, farmacie online și Telemedicină non-stop.