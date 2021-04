Sânziana Buruiană, mamă cu normă întreagă! Vedeta alăptează de aproape 6 ani. „E incredibil! Mie nu mi s-a oprit laptele”

Sânziana Buruiană este o mămică dedicată. Vedeta își petrecere majoritatea timpului alături de cele două fetițe ale sale. Izabela și Antonia sunt centrul universului ei și le acordă toată atenția. Vedeta este o mămică specială și susține că de cinci ani și jumătate alăptează.

În cazul Izabelei, Sânziana Buruiană nu s-a oprit din alăptat până în momentul în care nu a aflat că este din nou însărcinată. Aceasta a preferată să își hrănească fiica la sân chiar și atunci când a devenit mai mare, pentru a îi crește imunitatea și pentru că alăptatul este forma cea mai ușoară de a liniști un copil. Izabela a fot alăptată până la vârsta de patru ani jumătate.

„Eu alăptez de cinci ani și jumătate! E incredibil! Mie nu mi s-a oprit laptele nici când a murit tata. Până în momentul în care am aflat de cea de-a doua sarcină nu m-am oprit. Am alăptat-o pe fiica cea mare până la patru ani jumătate. Mi-a fost ușor mie, cred, că o adormeam ușor.

Într-adevăr că primele luni sunt mai grele, dar eu am învățat-o, pentru că Izabela are o imunitate bună și am zis că poate are un efect. Am zis că într-o zi, ea singură va renunța. Acum se cam uită puțin cam așa la cea mică când o alăptez”, a declarat Sânziana Buruiană pentru Click.

Sânziana Buruiana mama cu normă întreagă

Acum, Sânziana Buruiană este mămica a două fete. Când vine vorba de Antonia, fetița ce mică, vedeta spune că nu va aborda aceeași strategie. Aceasta intenționează să o înțarce mai repede pe Antonia, deși nu prea sunt semne, la cât de pofticioasă este.

Pentru a doua sarcină, în momentul nașterii, Sânziana a apelat la cezariană. Antonia a avut la naștere 4 kilograme și a primit nota 10 din partea medicilor.

