Sânziana Buruiană nu e singura! Motivul pentru care mămica din imagine încă își alăptează fiul, la 5 ani

O mamă australiană a explicat de ce a continuat să își alăpteze fiul de 5 ani. Femeia care are doi copii, a adunat o mulțime de urmăritori pe rețelele de socializare, după ce a publicat diverse lucruri despre experiențele sale cu alăptarea micuților. Tânăra de 29 de ani s-a confruntat și cu reacții negative din partea oamenilor pentru că a continuat să își alăpteze fiul de cinci ani. A fost chiar numită „bolnavă” și i s-au pus tot felul de etichete din cauza faptului că, spune ea, oamenii sunt informați greșit în legătură cu acest subiect.

Lauren a explicat faptul că oamenii uită faptul că femeile își folosesc sânii ca să hrănească copiii și că acesta este de fapt, adevăratul lor scop.

„Am mai spus-o și o voi spune de un milion de ori mai mult, oamenii au fost conceputi biologic pentru a se înțărca de la sân între 2-7 ani”, a spus Lauren.

CITEȘTE ȘI: A DEPĂȘIT ORICE RECORD! SÂNZIANA BURUIANĂ ALĂPTEAZĂ DE APROAPE 7 ANI: ”NU AM OPRIT DELOC ALĂPTAREA, NICI PE PERIOADA SARCINII”

În ultimii doi ani tânăra povestește că s-a confruntat cu multe situații în care a fost jignită de oameni pe care nici măcar nu îi cunoaște.

„Mi s-a spus că sunt bolnavă, mi s-a spus că sunt dezgustătoare, ciudată, egoistă, că îmi abuzez copiii și lista poate continua. Dar sincer nu-mi pasă, pentru că fac ceea ce este mai bine pentru copiii mei, la fel cum fac alți părinți. Alăptarea unui copil de cinci ani poate să nu fie un lucru obișnuit în societatea actuală, dar nu este nimic „ciudat” sau „groznic” în asta. Pur și simplu îmi hrănesc și îmi consolez copilul. Sânii pot fi sexuali și asta este în regulă, dar alăptarea este foarte separată de asta. Nu știu de ce ai sexualiza un act atât de natural între o mamă și un copil.”, a explicat femeia.

Motivul pentru care mămica din imagine încă își alăptează fiul, la 5 ani

Lauren spune că nu și-a „planificat” să-și alăpteze fiul până la vârsta de cinci ani: „Când l-am avut pe Bowie, în mintea mea am crezut că îl voi alăpta până la vârsta de doi ani”, a spus ea.

„M-am gândit, ei bine, aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, deci poate că asta ar trebui să fac și eu. Dar anii au trecut și a fost o experiență pozitivă, așa că am continuat. Nu am avut probleme și nu am simțit această presiune să mă opresc brusc.”, a mai spus aceasta.

De asemenea, mama a explicat că alăptarea are multe beneficii, atât pentru ea, cât și pentru copilul ei: „Laptele este plin de anticorpi și suport nutrițional. Este cu adevărat grozav pentru a-i susține dezvoltarea creierului. Există câteva beneficii și pentru mamă. Vă poate reduce riscul de cancer și eliberarea de oxitocină de fiecare dată când alăptați.”

Lauren este foarte deschisă în mediul online în legătură cu acest subiect, și mărturisește că majoritatea feedback-urilor pe care le primește sunt pozitive – totuși, există cei care își iau din timpul lor pentru a lăsa comentarii urâte.

„Majoritatea oamenilor de pe paginile mele de socializare sunt foarte susținători și drăguți. Dar, desigur, ai mereu oameni care au o altă părere. De aceea îmi împărtășesc povestea, deoarece este cel mai natural lucru din lume și nu ar trebui să fie o problemă.”, a mai spus ea.