Sânziana Buruiană, prinsă dezbrăcată complet. Imagini interzise, făcute publice

Sanziana Buruiana a apărut goală în emisiunea ”Plasa de stele”, prezentată de Dan Negru. Numai că, din ceea ce spune ea, nu a stiut că va apărea goală pe post și intenționează să acționeze în justiție postul Antena 1.

Vedeta sustine că realizatorii emisiunii și-au încălcat promisiunile. „Sunt foarte suparata pe cei de la Antena 1, ma gândesc foarte serios sa îi dau în judecata si sa le cer daune de 100.000 de euro, pentru ca ei mi-au promis ca nu se vor vedea sânii pe post si ca vor blura imaginea. De fapt, ei au blurat slipii, pentru a crea impresia ca sunt goala, în cada. Am fost socata când am vazut, mai ales ca eu nu am vrut niciodata sa apar topless. Daca doream, apaream în Playboy, nu asa!”, a declarat Sânziana, pentru Click!

Sânziana Buruiană mai spune că habar nu avea ca imaginile cu ea goala, în cada, vor face parte din scenariul farsei. „Baia e un spatiu intim si nu aveau voie sa filmeze. Când mi-am dat seama ca au pus camera video acolo, mi-au promis ca nu se va vedea nimic pe post si i-am crezut”, ne-a mai spus Sânzi care, conform unor surse credibile, ar fi luat 400 de euro pentru acest contract.

„Intr-adevar, farsele se platesc, dar pentru asa ceva trebuia sa le cer un onorariu de 10 ori mai mare. Oricum, as fi refuzat categoric”, a răbufnit Sânziana Buruiană.