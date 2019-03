Sânziana Buruiană, replică pentru cei care au criticat-o că încă își alăptează fetița: „Față de alte mămici…”

Sânziana Buruiana a intrat în gura multor persoane, care au criticat-o pentru faptul că încă își alătează fetița, deși aceasta a împlinit, recent, 3 ani și 3 luni. Fosta asistentă TV a oferit acum și replica, spunând că acest lucru o ajută să o adoarmă mai ușor pe Isabela.

„Isabela este un copil minunat, inteligent și independent. Da, încă o mai alăptez și nu am încercat niciodată să opresc asta. Are o alimentație normală, însă se mai alintă și în acest mod. E atât de frumos și de ușor să o adorm! O pun la piept și în 5 minute adoarme. Față de alte mămici care au preferat ajutorul bonelor sau au ales cariera, eu mă ocup exclusiv de ea, am vrut să fiu cât mai prezentă în viața ei și nu pot decât să fiu mulțumită. Prezența părinților în viața unui copil este esențială pentru dezvoltarea lor armonioasă.”, a declarat Sânziana Buruiană, conform click.ro.

Sânziana Buruiană s-a căsătorit cu Nicolae Zuluf pe 3 octombrie 2015. Vedeta şi soţul ei au împreună o fetiţă, pe nume Izabela Ştefania Ioana. Micuţa a venit pe lume pe 7 ianuarie 2016, în urma unei oparaţii de cezariană, la un spital de stat.