Sânziana Buruiană se întoarce în România, după ce a locuit un an în Ungaria. Motivul pentru care a luat această decizie

Sânziana Buruiană se pregătește de o nouă schimbare în viața ei. După ce s-a mutat în Ungaria alături de familia ei, fosta asistentă TV a luat decizia neaștptată de a se întoarce în România. Motivul umitor pentru care este nevoită să facă naveta.

Dacă în România nu a reușit să ajungă prezentatoare TV, se pare că norocul i-a surâs în afara țării, în Bulgaria, acolo unde este moderatoarea unei emisiuni de jocuri interactive. Când credea că toate lucrurile s-au aliniat, Sânzi se pregătește de o nouă schimbare.

Mai exact, aceasta este nevoită să se întoarcă în România pentru a-și înscrie fetițele la școală și grădiniță. Sânziana plănuiește să facă naveta între România și Ungaria, o dată la două luni:

„O dau pe Iza la școală în clasa 0! O să fac naveta în Ungaria, o lună da, una nu! O să fac schimb cu o colega. Nu am ce să fac, pentru că acolo nu e școală în limba română pentru fetițe.

Plus că aș da-o și pe cea mică la grădiniță. Iza mi-a promis că nu mai ia sân, gata! Are șapte ani! Ea e dependentă de lapte, bea cam 1 litru pe zi! Un an am stat în Budapesta și toată familia. E un oraș superb. Eu prezint acolo o emisiune de jocuri interactive în limba romană. Soțul nu prea se poate acomoda în Ungaria, e prea liniște pentru el acolo.”, a declarat Sânziana pentru Click.

Zânziana Buruiană: ”Nu mai dorm cu soțul în pat”

Modelul care a stârnit atenția multor bărbați de-a lungul timpului are un mariaj destul de decent cu Nicolae Zuluf. Cei doi au împreună două fiice, una de doi ani (Antonia) și una de șapte ani (Izabela), iar din această cauză, situația lor amoroasă pare să mai scârțâie din când în când.

Sâziana a dezvăluit că nu mai doarme alături de soțul ei de ceva timp, fetițele fiind acum pe primul loc în patul blondei:

”Eu dorm în pat cu fetele, în fiecare noapte dormim împreună. Nu mai dorm demult cu soțul. Asta e, mai răruț, că-i mai drăguț!

După ce adorm ele, le mai las singure ca să ne mai întâlnim și noi. Dar și așa stăm cu frica-n sân să nu se trezească și să ne prindă. Sper ca atunci când s-or mai mări să pot să-mi reiau și eu locul alături de soț!”, a mai spus Sânziana.