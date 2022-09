Singurul fiu al lui Ilie Năstase a fost născut de o copilă de 13 ani! Cum a ajuns băiatul în familia fostului tenismen

Ilie Năstase a trăit aproape 20 de ani la New York, oraş în care fostul tenismen are multe amintiri. De America se leagă și povestea adopției celor doi copii ai săi, Nicholas și Charlotte. Recent s-a aflat şi cine a fost mama singurului fiu al cunoscutului sportiv. Se pare că baiatul a fost născut de o fată la doar 13 ani.

Ilie Năstase i-a adoptat pe Nicholas și Charlotte în timpul căsătoriei cu fotomodelul Alexandra King.

Evenimentul a fost povestit în cartea sa autobiografică, scrisă de Debbie Beckerman. Partenera lui Ilie Năstase de la acea vreme, i-a explicat faptul că sunt şase reduse ca ea să poate naşte un copil, însă pe fostul tenismen nu l-a deranjat acest lucru. Deşi locuiau la New York, Ilie şi Alexandra au vrut să adopte un copil din România. Au venit la Bucureşti cu un pediatru francez, dar acesta n-a fost deloc încântat de copiii din orfelinatele noastre, iar din acest motiv s-au orientat către America.

Nicholas, fiul adoptiv al fostului tenismen, a fost născut în 1987 de o copilă de 13 ani din San Antonio, care rămăsese însărcinată cu un coleg de clasă. Aceasta nu îşi permitea să îl crească pe băiat, astfel l-a dat spre adopţie. Nicholas le-a adus o mare bucurie în viaţă, iar cuplul a decis să mai înfieze un copil. Aşa a apărut şi Charlotte, născută în 1990, de o mamă din Miami.

Charlotte Năstase nu are o relaţie bună cu tatăl său

Într-un interviu mai vechi, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a susţinut că nu are o relaţie deloc bună cu tatăl său. Aceasta a declarat faptul că tenismenul regretă că a adoptat-o și nu își dorește să mai știe nimic de ea. Mai mult decât atât, Charlotte a povestit că celebrul sportiv i-ar fi spus într-o conversaţie că ar trebui să se sinucidă.

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase pentru click.ro