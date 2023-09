Șapte ani de la dispariția lui Ioan Gyuri Pascu! Amintirea specială care i-a rămas în minte lui Doru Antonesi, fostul coleg de la Divertis: ”Băi, zgârcitule, dă-i 10 lei!”

Ioan Gyuri Pascu a rămas și la șapte ani scurși după moartea sa un nume aparte în industria divertismenului românesc. Fost component de bază al grupului de umor „Divertis”, ardeleanul, care s-a dovedit un tip extrem de hăruit, stârnește și azi regrete pentru prematura sa dispariție. Ioan Gyuri Pascu s-a stins la 26 septembrie 2016, la București, la vârsta de 55 de ani, în urma unui infarct.

CANCAN.RO a discutat cu Doru Antonesi, unul dintre cei trei membrii fondatori ai grupului Divertis, despre ce a însemnat prezența unui asemenea artist în istoria trupei, dar și a fiecărui coleg în parte.

El ne-a dezvăluit o întâmplare cu totul specială, petrecută la puțin timp după 1990.

„Am o amintire personală cu Ioan Gyuri Pascu, care îmi e și azi foarte dragă. Ne aflam amândoi în drum spre un spectacol, la bordul mașinii lui Gyuri, pe care acesta o și conducea. Și pe vremea aia se obișnuia ca la semafor să mai apară câteo persoană binevoitoare care se grăbea să-ți șteargă parbrizul. Așa ni s-a întâmplat și nouă, în Brașov, la o intersecție din centrul orașului. Numai ce îl aud pe Gyuri spunându-mi să-i dau niște bani omului în cauză, fiindcă el nu poate trebuind să fie atent la respectarea regulilor de circulație. Eu am scos cinci lei, dacă-mi amintesc bine și am dat să dau banii omului!”, descrie el cu amănunte și peste ani întreaga întâmplare.

Numai că povestea nu s-a terminat aici!

De ce și-a certat Ioan Gyuri Pascu colegul cu ani în urmă!

„Gyuri însă m-a certat: Băi, zgârcitule, dă-i măi zece lei! Nu vezi că e student și probabil nu are nice ce să mănânce, darămite să mai meargă la cursuri!”. M-am conformat și am scos alți bani din buzunar. La întoarcere, am trecut prin Ploiești și într-un fel am trăit aceeași scevență. De data asta Gyuri și-a dat seama că e rândul lui și i-a dat cinci lei celui care ne ștersese geamul. Eu, intrigat, i-am reproșat că pe mine m-a pus să dau zece lei, iar el a oferit jumătate din sumă. „Păi, el era student, ăsta, doar un găzar!”, a sunat explicația lui care m-a lăsat fără nicio replică”, a povestit Doru Antonesi întreaga tărășanie pentru CANCAN.RO.

În opinia acestuia, Ioan Gyuri Pascu a jucat un rol aparte în istoria grupului: „A fost unicul ardelean din grup, fiindcă Ioan T. Morar a avut mai degrabă apariții meteorice și nu a rezistat prea mult timp. Gyuri avea talentul rar de a imita orice fel de accent din țara asta, fie în românește, fie în ungurește. Rar vezi așa ceva, foarte rar!”.

În plus, mai spune același Antonesi, Ioan Gyuri Pascu și-a trăit toată viața doar în ritmul său.

Ioan Gyuri Pascu a făcut mereu ce a simțit, și în viață, și pe scenă!

„Gyuri a fost omul care a făcut mereu doar ce a vrut. Era aproape imposibil să nu râzi la ceea ce spunea. Nu știu dacă s-a consumat înainte de termen, dar știu că era omul în jurul căruia se învârteau multe lucruri printre noi. Spre exemplu, a făcut totul așa cum a vrut el. Ura să ajungă la spectacole sau la filmări la o oră anume. Era mereu pregătit de întâlnirea cu publicul, dar în termenii săi. Îmi amintesc unele cazuri în care Toni Grecu i-a cerut să nu mai spună un anume monolog, din motive obiective. Ei bine, Gyuri nu a ținut niciodată cont de asemenea indicații regizorale, să le spunem așa. Dacă Toni Grecu nu făcea introducerea numărului său, atunci făcea ce făcea și găsea el propria soluție. Era ceva incredibil, o forță în fața căreia cu greu puteai face față!”, conchide același Doru Antonesi.

Ioan Gyuri Pascu s-a alăturat Grupului Divertis în 1984, la trei ani după apariția acestuia, la inițiativa lui Toni Grecu, Doru Antonesi și Florin Constantin, toți trei din Moldova.

