Sărăcia cruntă pe care Rona Hartner a ascuns-o ani de zile. Copilăria vedetei a fost marcată de neajunsuri și planuri rupte de realitate

Viața Ronei Hartner a părut pentru mulți un adevărat spectacol. Din România, pe marile ecrane și scene din Franța, totul părea învăluit într-o aură fantastică. Însă, puțini sunt cei care știu că artista nu a trăit o viața așa ușoară cum poate a părut. Pe lângă lupta acerbă pe care a dus-o cu boala ce a măcinat-o, cântăreața nu a avut nici o copilărie prea roz. Vedeta a avut un start greu în viață, însă nu s-a lăsat niciodată doborâtă și mereu a mers înainte cu zâmbetul pe buze.

În data de 23 noiembrie, la vârsta de 50 de ani, Rona Hartner s-a stins din viață. Aceasta a pierdut lupta cu boala care o măcina. În urmă cu doar câteva zile, cântăreața a fost condusă pe ultimul drum și a lăsat în urma ei multă tristețe. Însă, deși a avut parte de un sfârșit prematur și o viață destul de grea, cântăreața era mereu cu zâmbetul pe buze și nu s-a lăsat doborâtă de nicio greutate, mai ales că era obișnuită cu ele încă din copilărie.

Puțin sunt cei care știu că Rona Hartner a avut parte de o copilărie desul de grea. Familia acesteia nu avea prea multe posibilități financiare, însă părinții făceau tot ce puteau pentru a le asigura celor trei copii pe care îi aveau tot ce le trebuie.

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Rona Hartner mărturisea că a avut parte de o copilărie grea, marcată de sărăcie. Artista dezvăluia ca de Crăciun ea și frații săi primeau fiecare doar câte o portocală, însă asta îi făcea extrem de fericiți. Cântăreața a trăit într-o sărăcie cruntă, dar spune că nu a resimțit-o atât de mult pentru că părinții săi aveau grijă să scoată frumosul din orice.

„Noi am avut o sărăcie cruntă, dar părinții au ambalat acea sărăcie într-un showtime. La 5 ani cântam gosspel, am început la 10 ani să scriu legende, după care am început să îmi pun întrebări dacă nu cumva vreau să fiu președintele României în locul lui Ceaușescu.

La 11 ani a fost prima piesă de teatru la școală și am vrut neapărat să joc eu prințesa respectivă… Nu păream prințesă, dar eu, în sufletul meu, întotdeauna am fost prințesă, regină… Am suferit, m-am retras până la urmă”, povestea Rona Hartner despre copilăria ei.