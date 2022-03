Sașa, băiețelul ucrainean care a rămas orfan din cauza războiului, nu poate fi adoptat: “Nu am mamă și nici tată”

Cazul micuțului Sașa Reznicenko, băiețelul de doar 9 ani, orfan refugiat din zona Odessa, a impresionat toată România. Micuțul a ajuns la Complexul de Servicii Comunitare “Rază de Soare” din Băicoi, județul Prahova. Din păcate, puștiul nu poate fi adoptat, deși a rămas fără părinți.

Sașa Reznicenko a ajuns în România pe 4 martie, alături de alți zeci de copii, iar în prezent se află în grija Protecției Copilului Prahova. Sute de meaje au fost transmise de către oameni cu suflet mare, dornici să-l adopte și să-i ofere șansa unei vieți normale.

“Nu am mamă și nici tată, au murit. Acum, nu mai am nici țară. Este război în Ucraina, așa că directorul școlii de la noi a decis să ne aducă aici. Am stat în mai multe locuri și știu că e important să ascult de profesorii mei și să mă comport cum trebuie”, au fost cuvintele rostite de copil, ajuna, între timp, la un centru din Băicoi.

Drama lui Sașa, băiețelul ucrainean care a rămas orfan din cauza războiului din Ucraina. Unde a ajuns micuțul

Sute de oameni, impresionați de drama micțului, și-au manifestat interesul de a-l adopta sau a-l lua în grijă temporar, până când războiul din Ucraina va lua sfârșit. Din păcate acest lucru nu este posibil, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în grija căreia se află micuțul Sașa Reznicenko, a explice și de ce.

“Minorul la care faceți referire se află în evidența DGASPC Prahova, împreună cu un grup de copii, proveniți din sistemul de protecție din Ucraina. Toți acești copii au cetățenie ucraineană și nu au statutul de copii adoptabili, în conformitate cu legislația prevăzută în materia adopției din România. La acest moment, procedura de adopție aplicabilă acestor minori este cea prevăzută de legislația din țara de proveniență, respectiv Ucraina.

Persoanele de naționalitate română, domiciliate în România , care doresc să adopte minorul în cauză nu pot face acest lucru, întrucât acesta nu se află în evidența Registrului Național de Adopții din România și, implicit, nici în evidența Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție ca fiind declarat adoptabil. În prezent, în România, pot fi adoptați doar copiii cetățeni români, pentru care s-a deschis procedura de adopție.

În prezent, copiii ucraineni care se află în evidența DGASPC Prahova, inclusiv minorul Sașa Reznicenko, beneficiază de măsură de protecție specială, până la schimbarea condițiilor care au determinat luarea acestor măsuri și nu putem aprecia când va avea loc această schimbare”, este comunicatul DGASPC Prahova.

