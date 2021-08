Are sau nu are Vulpița acces la telefon și internet? Sătenii din Blăgești, acuzații dure: ”Tare mincinoși mai sunteți! Vã folosiți de bieții oameni”

De curând, Vulpița a adus pe lume cel de-al doilea copil al său, un băiețel pe care l-a numit Daniel. Pentru că are antecedente în ceea ce privește infidelitatea în privința lui Viorel, soacra acesteia, Ilinca, a luat măsuri dure după ce ea și Viorel s-au reîntors în casa socrilor.

Soacra Vulpiței vrea să se asigure că soția lui Viorel Stegaru nu mai repetă episoadele de infidelitate din trecut, așa că a luat măsuri dure. După ce Vulpița și Viorel s-au reîntors în Blăgești, în casa socrilor, Ilinca, mama lui Viorel, i-a confiscat Veronicăi telefonul, pentru a nu mai avea acces la internet și pentru a nu mai vorbi cu alți băieți, notează vremeanoua.ro.

Însă, chiar dacă nu mai are telefon, pe rețelele de socializare apar din când în când poze postate de… Vulpița. Cum se explică acest lucru?

Se pare că, echipa emisiunii ”Acces Direct” este cea care le-a făcut niște conturi de Instagram celor doi soţi, a transmis un mesaj de “la multi ani” de la Vulpiţa pentru Viorel, stârnind o mulţime de reacţii în mediul online.

”De ce îi faceți scandal în casă? Iar o iau socrii la ceartă”

Însă, sătenii din Blăgeşti au o altă părere despre activitatea de pe reţelele sociale. ”Tare mincinosi mai sunteți! Vă folosiți de bieții oameni, chiar si când ei nu mai sunt la televizor, ca să râdă lumea de ei. De ce mintiți ca a scris Veronica, dacă ea, săraca, nu mai are telefon, de când a pus piciorul în casa socrilor. A fost o condiție, ca ea să nu mai aibă telefon, ca să greșească cu bărbații sau să sune pe Acces Direct și să se smintească iar. Viorel are telefon, dar nu știe prea mult să umble pe el, că, oricum, e mai îngrămădit la minte, cum îl știm.

De ce ați scris că Vulpița a postat pe Instagram? Îi faceti rău în casă. Vecinii au citit ceea ce ați spus voi, iar lumea iar i-a spus Ilincăi că Veronica s-a apucat din nou de postări. De ce îi faceți scandal în casă, că iar o iau socrii la ceartă. Să vă fie rusine. Oamenii să nu mai creadă, că Veronica nu are acces la telefon.

Are grijă de doi copii, iar soacra Ilinca e cu ochii pe ea, ca un spion. Veronica merge cu capul în pământ, ca să nu își supere socrii. Am strigat-o, dar s-a întors cu spatele. Nu o lasă să vorbească. Are dreptate și tanti Ilinca, pentru că la câte a făcut din cauza telefonului, Veronica ar trebui să fugă de internet și telefon. Dar voi lăsați oamenii în pace, intriganților”, le-a scris Cristina, din Blăgești.

Sursa foto: Arhiva Cancan