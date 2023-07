Satul din România unde soarele răsare de două ori, în aceeași dimineață. Care este explicația pentru fenomenul unic

România este o țară bogată în faună și floră, cu o cultură și istorie vastă. De altfel, există câteva zone în țară care ar avea o încărcătură energetică aparte, dar și obiective turistice care sunt cunoscute peste hotare. Există, însă, o zonă din țară care are un fenomen unic. Mai cu seamă, soarele răsare de două ori, în aceeași dimineață. Iată mai jos, în articol, care este satul din România care oferă acest spectacol natural localnicilor și care este explicația din spatele acestui fenomen.

Există o multitudine de obiective turistice de o frumusețe răpitoare în țara noastră. De altfel, în România există un sat în care soarele răsare de două ori, în aceeași dimineață. Fenomenul unic, însă, are o explicație concretă. Este vorba despre satul Rimetea din județul Alba, o zonă în care poți lua parte la un adevărat spectacol natural.

Satul din România cu un fenomen aparte – soarele răsare de două ori, în aceeași dimineață!

Satul Rimetea din județul Alba are o istorie bogată. A fost menționat în anul 1257, pentru prima oară, sub denumirea de Toroczcko (Trascău). Satul din România este situat la o distanță de 24 de kilometri de Aiud. De altfel, se află în apropiere de crestele pietroase ale Munților Trascău, acestea fiind, de fapt, cele care formează fenomenul unic. Rimetea s-a dezvoltat continuu. De-a lungul timpului, au avut loc exploatări masive de fier, iar meșteșugul fierăritului a fost dus la rang de artă. Relieful are o frumusețe răpitoare, iar localnicii au impresia, mai mereu, că soarele răsare de două ori, în aceeași zi. Există o explicație, însă. Satul Rimetea se află la poalele muntelui, iar în momentul în care soarele răsare, razele se răsfrâng asupra crestelor vârfului Piatra Secuiului. Se află în partea estică a satului Rimetea din județul Alba.

În Rimetea locuiesc 600 de persoane

Practic, două creste ale vârfului Piatra Secuiului sunt mai înalte, spre deosebire de celelalte, aspect care oferă impresia că soarele răsare de două ori, în aceeași dimineață. Inițial, soarele se înalță după prima creastă. Apoi, se „ascunde” în spatele celei de-a doua creste ale vârfului. De altfel, fenomenul unic poate fi văzut doar în timpul verii.

La momentul actual, în satul Rimetea locuiesc 600 de persoane și una dintre principalele surse de venit reprezintă turismul. Satul este cunoscut pentru patrimoniul antropic, iar multe dintre obiectivele de patrimoniu sunt încă din secolele XVII-XIX. Aici există și cea mai veche moară de apă (încă funcțională) din Munții Apuseni.

