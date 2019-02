Saveta Bogdan, în comă timp de două zile. Ce a pățit cântăreața de muzică populară

Cunoscuta artistă de muzică populară Saveta Bogdan a stat în comă timp de două zile. Provocată să vorbească despre acest episod nefericit, cântăreața a povestit ce a pățit și care sunt urmările din prezent ale acestei experiențe.

Saveta Bogdan, în comă timp de două zile pe când era o copilă

În vârstă de 73 de ani, Saveta Bogdan a povestit în cadrul unui interviu cum a păcălit moartea, după ce a ajuns în comă în copilărie. Totul s-a petrecut mai exact pe vremea când ea avea trei anișori și a băut pălincă din cazan, crezând că este apă. Scenele au avut loc în câteva secunde în care părinții o lăsaseră puțin singură; cântăreața avea patru frați.

“Am primit telefoane de la lume. Aveam aproape trei ani. Părinții mei făceau pălincă la cazan și m-au pierdut puțin din ochi. Aveam patru frați. Am tras pălincă, am zis că e apă, curgea pe țeavă. Era să mor, am stat în comă două nopți și două zile. Am căzut și nu… De atunci, nu mai suport alcoolul, nici șampanie, nimic”, a spus Saveta Bogdan în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

Saveta Bogdan – biografie

Saveta Bogdan s-a născut pe 16 ianuarie 1946. Cântăreața de muzică populară are o fată: Cătălina, care este stabilită peste Ocean. Și, în ciuda faptului că viața nu a fost deloc blândă cu ea, artista a reușit să își contruiască o carieră frumoasă. În adolescență, Saveta Bogdan a crezut că și-a întâlnit sufletul pereche… însă nu a fost deloc așa. Din cauza geloziei, tânărul de care s-a îndrăgostit și pentru care a fugit de acasă la 16 ani,i-a făcut viața un calvar. “Era foarte gelos. Foarte gelos și foarte violent. Dacă mă duceam până la pâine, sărea la mine cu cuțitul! La un moment dat, simțeam că nu mai pot să trăiesc viața aceasta!”, a povestit artista în cadrul emisiunii “Acces Direct” .

Cu toate acestea, Saveta Bogdan a decis să îi mai dea o șansă! Astfel, l-a așteptat să vină din armată și a sperat că se va schimba. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ea l-a părăsit. “Am stat cu el doar cinci ani, după care am fugit de acasă şi am divorţat”, a mărturisit Saveta Bogdan pentru click.ro.

Din păcate, nici al doilea mariaj nu a funcționat. Saveta Bogdan a fost agresată de acesta și înșelată: “Ne certam mereu, iar într-o seară el m-a împins într-un şifonier. În cădere, cheia mi s-a înfipt exact în cap. Am fost la spital, mi s-au pus două copci. M-am speriat tare rău. În plus, fiica mea a descoperit că este afemeiat. I-a găsit, din întâmplare, o listă lungă cu amantele. A avut 83! Am stat în acest mariaj cam 30 de ani, după care am divorţat”, a mai declarat artista de muzică populară.

Vă reamintim că în anul 2016, Saveta Bogdan s-a numărat printre concurenții de la “Ferma vedetelor”, emisiune care s-a filmat atunci în Cipru.