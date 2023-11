Saveta Bogdan, intervenție estetică la 77 de ani: ”Vreau acid în buze”. Artista are o listă lungă de modificări

Se pare că Saveta Bogdan (77 de ani) are de gând să sfideze trecerea timpului. Artista de muzică populară nu a trecut pragul cabinetului medicului estetician până la această vârstă onorabilă, însă a ajuns la concluzia că niciodată nu este prea târziu pentru o îmbunătățire a aspectului fizic. Interpreta de muzică populară are o listă lungă de modificări înainte de Crăciun.

Deși se poate lăuda cu un material genetic bun, Saveta Bogdan și-a propus să-și mascheze ridurile de pa față cu ajutorul unor intervenții estetice. Artista și-a făcut deja o listă cu dorințele sale și, cel mai probabil, va ajunge la medicului estetician înainte de sărbătorile de iarnă.

Deși are 77 de ani, Saveta Bogdan are un suflet tânăr și este tot timpul plină de viață, ca și cum semnele trecerii timpului nici n-ar exista. Recent, artista a recunoscut că vrea să ceară ajutorul unui medic estetician pentru a scăpa de câteva riduri de pe frunte și din jurul ochilor, dar și pentru a-și injecta acid în buze.

Artista a dezvăluit că, deși nu a apelat până acum la intervențiile estetice, are o rutină de îngrijire simplă și eficientă. În fiecare seară se demachiază complet și înainte de fiecare eveniment public își prepară o mască facială din ingrediente naturale – un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie.

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele.

Timp de mai multe luni, la cei 77 de ani ai săi, Saveta Bogdan a avut o relație serioasă cu un bărbat mai tânăr ca ea cu 20 de ani. Vârsta se pare că a fost doar un număr în cazul celor doi, însă vraja iubirii s-a spulberat rapid. În vara acestui an, artista mărturisea că distanța a fost unul dintre principalele motive ale rupturii. Saveta Bogdan se afla în Statele Unite ale Americii, acolo unde a mers în vizită la fiica sa, Cătălina.

„Am făcut o pauză pentru că, câteodată trebuie să mai faci și pauze cu iubiții ăștia. Ce să spun, aici iau cursuri de salsa, am fost la o paradă militară de au fost veteranii de război și ei memorează în fiecare an, e atât de frumos. Nu am timp să mă plictisesc că mereu fac ceva. Da, am renunțat că eu am vrut să vin la fata mea, că nu am mai fost de doi ani. Anul trecut a fost ea în țară, iar anul acesta, am venit și stau câteva luni. Pe el l-a deranjat foarte tare că vin aici și stau câteva luni. Asta este, ce să facem. Fiecare cu copiii lui”, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.