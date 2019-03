Saveta Bogdan, înmormântare de 12.000 de EURO

Deși este sănătoasă tun și cu chef de viață, Saveta Bogdan și-a pregătit deja înmormântarea. Interpreta de muzică populară s-a ocupat de absolut tot, în cel mai mic detaliu.

Este o fire energică, sănătoasă tun și mereu cu zâmbetul pe buze. Însă… Saveta Bogdan s-a gândit și la momentul în care va trece în neființă. Interpreta de muzică populară a pregătit totul, în cel mai mic detaliu și a scos din buzunare aproape 12.000 de euro. (CITEȘTE ȘI: SAVETA BOGDAN, ÎN COMĂ TIMP DE DOUĂ ZILE. CE A PĂȚIT CÂNTĂREAȚA DE MUZICĂ POPULARĂ)

„Am avut nişte bani mai mulţi şi mi-am cumpărat un loc de veci, părinţii mei sunt în stânga, eu sunt în dreapta. M-am întâlnit cu verişoara mea şi am zis să îmi fac şi cavou. Mi-am făcut un cavou atât de frumos! M-a costat vreo 2000 de euro atunci. Plus locul… m-a dus aproape de 12 mii de euro. Dar dacă veţi ce cavou am! (…) Fii-mea s-a supărat foarte tare că mă gândesc la aşa ceva. Nu se ştie ce oferă viaţa! Sunt sănătoasă, nu am probleme, cânt în fiecare seară„, a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

Saveta Bogdan, o femeie evlavioasă

Evlavioasa Saveta Bogdan este una dintre artistele care are o legătură specială cu divinitatea. Dovadă stau și sutele de icoane din casa cântăreței sau faptul că merge frecvent la slujbele de la biserică și că se roagă chiar mai des decât cântă. Saveta a mărturisit pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, că a avut parte și de mai multe semne divine. Unul dintre ele este apariția Fecioarei Maria în sufrageria ei. (VEZI ȘI: SIMONA GHERGHE, SFĂTUITĂ DE SAVETA BOGDAN SĂ NU SE ÎMBRACE ÎN NEGRU ÎN TIMPUL SARCINII! MOTIVUL E CUMPLIT)

”Am visat-o pe Măicuța. Mă gândeam cum o să ajung la fată în America, știi că drumul e foarte lung. Am visat că eram în sufragerie, mă gândeam tare la chestia asta, era cu o zi înainte să plec. Mă gândeam: «Doamne, oi ajunge să-mi mai văd fata?» și mi-a apărut Măicuța Domnului aici, exact așa cum e ea îmbrăcată. Exact în locul ăsta aici. Am pus mâna și am zis… «Mama»! Prima dată am zis că e mama mea, m-am uitat la ea, am pus mâna pe ea și când am zis «Mama» ea s-a uitat la mine, a deschis ochii și atunci am zis «Ah, e Măicuța Domnului». Și acum când vorbesc mi se face pielea de găină. Îmi transmite, așa… V-a zis ceva? Nu mi-a zis nimic, am avut un semn de la dânsa. Așa am înțeles eu în clipa aia că voi ajunge cu bine în America”, a spus Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.