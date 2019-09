Scandal cu amenințări între avocații din cazul Caracal: ”Făcea crize! A trebuit să-l calmeze Dincă”

Avocatul familiei Luizei Melencu și apărătorul lui Gheorghe Dincă au lansat acuzații grave! Scandalul a izbucnit după ce audierea lui Gheorghe Dincă a fost sistată.

Un scadal în toată regula a izbucnit la România TV. Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, și Claudiu Lascoschi, apărătorul lui Gheorghe Dincă, s-au certat în direct.

„A început să tremure. Făcea crize domnul Lascoschi, a trebuit să îl calmeze Dincă, un criminal cu accese de furie. A fumat cu noi zeci de ţigări, a trebuit să îl roage să se oprească. O să facem o plângere în acest sens, domnul Lasconschi ne-a spus că e de cinci ori mai deştept ca noi, restul de avocaţi din anchetă”, a declarat Tonel Pop.

Audirea lui Gheorghe Dincă a fost sistată astăzi, după ce avocatul Claudiu Lascoschi ar fi părăsit camera fără să anunţe.

„Am mers la baie de câte ori a fost nevoie. Am făcut un semn unuia dintre procurori că nu mai puteam să stau. Domnul Tonel a găsit motive pentru oprirea audierilor. (….) Nu am fumat, domnul Tonel exagerează. Cu avocaţii din oficiu faceţi afirmaţii false. Banii care se plătesc sunt foarte puţini, sub salariul minim. Dumneavoastră vreţi să scoateţi toţi avocaţii din oficiu, i-aţi provocat şi nu vreau să mă cert cu dumneavoastră”, i-a răspuns Lascoschi.

Potrivit avocatului familiei Melencu, Gheroghe Dincă refuză să coopereze cu anchetatorii, singurele informații ce pot fi extrase din declarațiile suspectului provin din „scăpările” acestuia.

„Nu este cooperant. Este şmecher, nu avem o cale de comunicare cu el. Eu apreciez că îşi bate joc de toţi. Dincă pare că acoperă foarte multe persoane, dar nu ştiu dacă cu succes. Eu şi anchetatorii am înţeles mult mai multe lucruri. El oferă noi detalii prin faptul că la un moment dat are scăpări, se enervează, are tremur la anumite observaţii şi atunci aflăm mai multe decât vrea să spună. Rămâne să speculăm aceste lucruri, în sens juridic, ca să aflăm cât mai repede care e adevărul”, a declarat avocatul.