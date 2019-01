Un nou scandal de proporții stă să izbucnească la Eurovision România 2019! Motivul este că una dintre favorite, respectiv Bella Santiago, ar putea fi acuzată de plagiat!

Refrenul piesei Bellei Santiago este, de fapt, o zicală veche/proverb/quote care circulă de câțiva ani buni pe Internet. Deși unele surse spun că îi aparține blogăriței Ashley Lemaine, versurile ar fi un vechi proverb indian. (VEZI ȘI: SCANDAL LA EUROVISION ÎNTRE PREZENTATORI)

În orice caz, Bella și colegul ei de compoziție, Alexandru Luft, nu sunt autorii acestui text. Este vorba, mai precis, de partea cea mai importantă a piesei Bellei, refrenul acesteia: „Body of a woman, soul of a child, mind of the free, heart of the wild”.

Textul, înregistrat și de o firmă de tricouri din SUA

Culmea ironiei, textul a fost înregistrat, de altfel, și de o firmă din SUA care produce tricouri, astfel că pentru nici 25 de euro, oricine își poate comanda tricou cu acest mesaj motivațional despre care Bella Santiago susține că îi aparține.

Mai departe, oricine ar fi curios ce vor decide organizatorii faimosului concurs muzical cu Bella, pentru că anii trecuți, se știe, pentru o greșeală aproximativă la Eurovision, după ce s-a descoperit că o parte din piesa „Dracula my Love” , compusă de Marius Moga, nu era originală, piesa a fost eliminată irevocabil din concurs. (DETALII AICI)

Cum au reacționat ceilalți concurenți

Se pare că zvonurile cum că refrenul piesei Bellei este „inspirat” de pe Internet au apărut printre ceilalți concurenți sau fani ai lor încă de duminică, de la Semifinala de la Iași. Acesta ar fi și motivul pentru care Bella ar fi fost destul de indispusă, probabil îngrijorată de ce impact va avea greșeala ei și a colegului ei, dacă s-ar fi aflat.

„Păi o competiție trebuie să fie corectă, iar când te treci textier, deși tu folosești citate din poezii/cărți nu mi se pare corect. În primul rând față de cei care au muncit să vină cu o compoziție originală”, a spus unul dintre ceilalți concurenți la Eurovision, nedorind însă să își dezvăluie identitatea.

Bella Santiago a intrat în semifinalele Eurovision România 2019 cu piesa „Army of love” după ce a primit un wild card din partea juriului, deși nu a participat la preselecția prin care au trecut alte peste 120 de melodii.

Melodia ei a trecut mai departe de prima seminfinală desfășurată la Iași, transmisia fiind făcută în direct de TVR1 și TVR HD, sub sloganul „Împlinește visul!”. Probabil nu un „vis plagiat”, ci unul autentic. (R.T.)