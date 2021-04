Scandal de proporții! O fostă concurentă X Factor UK susține că a fost agresată sexual de unul dintre membrii echipei

Katie Waissel, o fostă concurentă X Factor UK, susține că unul dintre membrii echipei a agresat-o sexual. Se pare că incidentul a avut loc în SUA la câțiva ani după ce a ajuns în semifinala X Factor în 2010.

Katie Waissel a declarat că totul a s-a întâmplat în camera unui hotel de lux, unde mersese pentru a discuta despre cariera sa. Această a povestit că băratul a profitat de naivitatea ei și a agresat-o sexual. Deși totul s-a întâmplat în urmă cu mulți ani, Katie Waissel nu a avut curaj să vorbească despre asta până acum.

„Încă îi simt mirosul. Am fost paralizată. Am fost în stare de șoc. Tot ce puteam gândi era: Cum voi părăsi această cameră? Am fost o victimă, dar nu mi-aș permite să recunosc cât de groaznic a fost. Nu am vorbit până acum despre asta deoarece am crezut că voi fi pe lista neagră și nu voi mai lucra niciodată.

Eram vulnerabil, dar vremurile s-au schimbat și acum mă simt suficient de puternică să vorbesc. Am fost atât de concentrată să am succes și am fost vulnerabilă, iar un om ca acesta a profitat de mine. Dacă aș putea să mă întorc în timp, nu aș fi participat niciodată”, a declarat cântăreața, potrivit The Sun.

Tânăra refuză să depună plângere

Deși și-a făcut în sfârșit curaj să vorbească despre lucrurile prin care a trecut, Katie Waissel a refuzat să depună o plângere împotriva bărbatului. A pus alegerea ei pe seama sarcinii, motivând că nu vrea să se stresez în perioada aceasta delicată cu un astfel de lucru.

După ce tânăra și-a spus povestea, compania Cowell a început o anchetă de îndată ce a aflat acuzațiile. Se pare că agresorul nu mai lucrează la ei și a negat toate faptele.

„Am rugat-o pe Katie să depună o plângere la noi și să detalieze acuzațiile. Ea a ales să nu depună plângere pentru comportamentul său, iar el a negat totul. Astfel, fără dovezi nu am putut face nimic. Bineînțeles, rămânem pregătiți și dornici să investigăm afirmațiile ei dacă alege să ni le detalieze ”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.